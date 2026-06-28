Ogromne gužve i kolone diljem Hrvatske: Tko je krenuo prema unutrašnjosti, mora se naoružati strpljenjem

Nedjeljni povratak s mora i izletničkih odredišta donio je pojačan promet na većini važnijih cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti. HAK vozačima savjetuje oprez i održavanje sigurnosnog razmaka jer se na više dionica vozi usporeno, u kolonama i uz povremene zastoje. Najveće gužve bilježe se na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići, i to između čvorova Bosiljevo II, odnosno odmorišta Dobra, i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Ondje se vozi usporeno, u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje zbog velike gustoće prometa. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge do jednog kilometra.

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb vozilo je u kvaru u tunelu Rožman brdo u smjeru Zagreba, zbog čega se vozi jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Dodatne poteškoće stvara i zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, gdje je kolona u smjeru Rijeke duga oko jedan kilometar. Promet se ondje vodi dvosmjerno, jednom stranom kolnika. Gužve i povremeni zastoji očekuju se i na Istarskom ipsilonu, na dionici između tunela Učka i čvora Matulji, gdje je u tijeku zona radova. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna proteže se od Malinske i Njivica.

Na državnoj cesti DC1, zbog radova između Jezerca i Korenice te između Gračaca i Knina u Otriću, treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera, javlja HAK. Promet se ondje odvija uz privremenu regulaciju. Problema ima i na Jadranskoj magistrali. Zbog prometne nesreće u mjestu Podaca vozi se uz privremenu regulaciju prometa. HAK upozorava da se tijekom dana očekuje pojačan promet duž cijele magistrale te vozače poziva na poseban oprez, osobito zbog sudionika u prometu na dva kotača.