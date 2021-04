Ogroman požar u Cape Townu zahvatio je i sveučilišnu knjižnicu, vjetar otežava gašenje

Požar u Cape Townu uništio je dio sveučilišne knjižnice u kojoj se nalazi jedinstvena zbirka afričkih arhiva, rekao je direktor knjižnice dok se požar širio u ponedjeljak prema središtu grada.

Požar je izbio u nedjelju u podnožju Stolne planine i proširio se na Sveučilište u Cape Townu (UCT), zbog čega su stotine studenata bile prisiljene pobjeći.

Odjel za afričke studije u zgradi iz '30-ih godina i čitaonica u potpunosti su uništeni, rekla je voditeljica knjižnice UCT-a Ujala Satgoor u objavi na Facebooku u nedjelju.

"Izgubljene su neke od naših vrijednih zbirki", napisala je ona.

Remember your sadness when the Notre Dame was on fire? this kind of thing happens and how often it is ignored because it's happening to non-white, non-European landmarks & structures



Now, University of Cape Town Library, which housed thousands precious documents, has been burned pic.twitter.com/w5t8wgOhBZ — K.Diallo ☭ (@nyeusi_waasi) April 19, 2021

Na fotografijama uz objavu vidi se vatra i dim koji se uzdiže s krova i prozora zgrade koja je do daljnjeg zatvorena.

Potpuna procjena štete bit će napravljena kad zgrada bude sigurna za ulazak, rekla je Satgoor.

Gusti dim nadvio se nad ispražnjenim UCT-jevim kampusom u ponedjeljak.

"Bilo je baš užasno", rekao je 20-godišnji student ekonomije Kosmas Joannou za AFP.

Our Cape Town firefighters, pilots and volunteers have been battling the blaze on Table Mountain since early this morning. These extraordinary people are Cape Town’s heroes, and we owe them all our thanks! Please collect bottled water for drop off at fire stations. 📸 - enca, WoF pic.twitter.com/Wo2YVkVdUo — Geordin Hill-Lewis (@geordinhl) April 18, 2021

Nebo je bilo "narančasto, posvuda pepeo i svi su vrištali. Bio je kaos."

"Sva povijest koja je izgubljena u knjižnici, to me izjeda", kazao je.

Stotine studenata koji žive bliže požaru premješteni su u privremeni smještaj.

Thank you to the Cape Town Firefighters who been working all night and their work is getting more and more tough this morning.... #CapeTownFires pic.twitter.com/bMyM8Hmt1t — Darth Satyr - Jaco 🏳️‍🌈🇿🇦 (@DarthSatyr) April 19, 2021

Vatrogasci se i dalje bore s požarom u ponedjeljak dok ga snažni vjetrovi šire na zapad, bliže gradskom središtu.

"Požar još nije pod kontrolom", izjavio je glasnogovornik vatrogasaca u Cape Townu, Jermaine Carelse.

"Vjetar je glavni čimbenik", kazao je on dodavši da se zbog vjetra požar ne može gasiti iz zraka.

[WATCH] I met Jeremy Stewart, a businessman from Cape Town who was cycling in the area where the fire started. He has shared this video with me. #CTFire pic.twitter.com/tq9ePihSqQ — Athi Mtongana (@Artii_M) April 18, 2021

Škole u predgrađu Vredehoeku, oko tri kilometra od UCT-a, pozvane su na evakuaciju.

Istraga požara je u tijeku, a jedan osumnjičeni je u pritvoru, rekao je gradski dužnosnik Alderman JP Smith.

Požar je uništio Memorijalni restoran Cecil Rhodes, privatne kuće i povijesne građevine poput vjetrenjače Mostert's Hill.