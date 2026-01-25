Naši Portali
EVO ŠTO ĆE MORATI

Ograničenja slobode kretanja ruskih diplomata u EU-u stupila na snagu

US embassy in Moscow
Vladimir Gerdo/NEWSCOM
VL
Autor
Hina
25.01.2026.
u 13:20

Mjera je formalno usvojena u listopadu kao dio paketa sankcija protiv Rusije i objavljena u Službenom listu Europske unije

Mjere koje ograničavaju slobodu kretanja ruskih diplomata u Europskoj uniji stupile su na snagu u nedjelju kako bi se spriječila špijunaža i širenje dezinformacija. Prilikom putovanja kroz schengenski prostor izvan zemlje domaćina, ruski diplomati i konzularni dužnosnici, kao i njihovo osoblje i članovi obitelji, sada će morati obavijestiti zemlju odredišta i sve tranzitne zemlje najmanje 24 sata prije putovanja.

Države članice također mogu uvesti postupak podnošenja zahtjeva za odobrenje ulaska ili tranzita kako bi mogle zabraniti njihovo kretanje u slučaju sumnje. Putovanje unutar zemlje domaćina ne mora biti registrirano. Mjera je formalno usvojena u listopadu kao dio paketa sankcija protiv Rusije i objavljena u Službenom listu Europske unije.

EU je objavio da se mjere provode zbog toga što neke od obuhvaćenih osoba sudjeluju u obavještajnim operacijama za Moskvu, uključujući špijunažu i širenje dezinformacija o ratu kako bi se iskrivilo javno mnijenje. Prema riječima dužnosnika EU-a, kršenje mjera moglo bi se kazniti oduzimanjem diplomatskog statusa.

Do sada su ruski diplomati uglavnom mogli slobodno putovati diljem EU-a. Istočne zemlje EU-a godinama kritiziraju tu povlasticu, ali druge države članice strahovale su da bi ograničenja putovanja mogla izazvati protumjere za europske diplomate u Rusiji.

Ključne riječi
mjere sloboda kretanja ruski diplomati

Komentara 2

DC
dc
14:48 25.01.2026.

Ruska diplomacija = špijunaža.

Avatar Sidewinder
Sidewinder
14:21 25.01.2026.

Sve ruse, uljučujući ove takozvane diplomate treba protjerati iz Europe.

