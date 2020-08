Odvukao ga na balkon pa prijetio: 'Ubit ću te! Nemoj misliti da si mi stanom vratio dug!'

Kako je Dragan Grubišić (57), dubrovački poduzetnik, koji je u međuvremenu osumnjičen za iznudu, pokušaj iznude i lihvarski ugovor, gotovo 15 godina kamatario svoje žrtve, pojasnio je ODO Dubrovnik, koji je protiv Grubišića pokrenuo istragu. Za sada ga sumnjiče da je kamatario 62-godišnjaka i dvojicu 67-godišnjaka, a tijekom 2005. i 2006. od 62- godišnjaka s kojim je bio u poslovnom odnosu konstantno je tražio da mu isplati novac.

Konkretnije, Grubišić je u njihov zajedničku investiciju uložio 10.000 eura, a 62-godišnjaka je tražio da mu isplati očekivanu dobit od 350.000 eura, iako njihova zajednička investicija nije bila realizirana.

- Ovo neće dobro završiti! - prijetio je Grubišić 62-godišnjaku kojeg je učestalo nazivao, agresivno ga tražeći da mu vrati novac.

Kako je Grubišićev pritisak bio sve veći i sve agresivniji, 62- godišnjaka se uplašio za svoj život i živote svoje obitelji pa je 7. studenog 2006. prodao svoj udio u trgovačkom društvu u kojem je bio suvlasnik, za što je dobio 250.000 eura. Od toga iznosa je Grubišiću u gotovini predao 130.000 eura, dok je po 60.000 eura, po Grubišićevom naputku predao dvojici muškaraca.

Tri godine kasnije, 2009., 62- godišnjak je bio investitor u jednu stambenu zgradu u Dubrovniku, no zbog financijske krize upao je u probleme. A ti problemi ponovo su ga spojili s Grubišićem, koji mu je kazao:

- Mogu ti ja posuditi novce, pa ću ti tako vratiti onih 250.000 eura od prije tri godine - kazao je Grubišić 62-godišnjaku.

Ovaj je bio toliko naivan da mu povjeruje, pa je u tri navrata od njega posudio po 80.000 eura. No 10 mjeseci kasnije, Grubišić mu je rekao da tih 240.000 eura koje mu je posudio nisu njegov novac.

- Osim toga nisam ti vraćao dug, već si mi ti obavezan platiti kamatu od dana posudbe i to 10 posto mjesečno - kazao je Grubišić šokiranom 62- godišnjaku.

On naravno nije mogao vraćati "dug" pa je Grubišić 11. travnja 2011. od njega zatražio da s njegovom 80-godišnjom majkom potpiše lažni ugovor o kupoprodaji stana u kojem je lažno navedeno da je 80-godišnjakinja kao kupac stana 62-godišnjaku uplatila 354.000 eura. Toliko mu je, smatrao je Grubišić, 62-godišnjak dugovao. Preplašeni čovjek je potpisao kupoprodajni ugovor, kojim je promptno ostao bez stana jer mu je Grubišić uzeo ključeve te je odmah promijenio brave na stanu.

Osim što mu je uzeo gotovo 600.000 eura, Grubišića ga je tijekom te 2011. nastavio maltretirati i stalno nazivati. Tražio ga je da plati radnike koji su uređivali stan ili mu donese 10.000 eura.

Kada mu je 62-godišnjak kazao da nema taj novac, Grubišić ga je pozvao da dođe u stan. Kada je ovaj došao, Grubišić ga je odvukao na balkon.

- Gdje je novac? - vikao je Grubišić na 62- godišnjaka.

Kada mu je ovaj odgovorio da nema novca, Grubišić mu je zaprijetio:

- Ubit ću te! Nemoj misliti da si mi stanom vratio dug. Još mi duguješ - prijetio je Grubišić 62-godišnjaku, koji mu se u nekom trenutku uspio otrgnuti i pobjeći.

Grubišić ga je oštetio za oko pet milijuna kuna, a na sličan način je oštetio i 67-godišnjaka, koji je kao vlasnik tvrtke 2018. upao u financijske probleme. Nije mogao podmiriti obveze, a banke mu nisu htjele dati kredit, pa mu je Grubišić ponudio "pomoć". S njim je usmeno dogovorio da će mu posuditi 30.000 eura uz kamatu od 10 posto mjesečno. Muškarac je Grubišiću dug vraćao osam mjeseci te mu je do ožujka 2019.platio 24.000 eura. No 67-godišnjak je shvatio da mu još nije vratio niti jedan dio glavnice pa je 29. ožujka 2019. njegova snaha u banci podigla kredit od 220.000 kuna, od čega je 67-godišnjak Grubišiću vratio posuđenih 30.000 eura.

Na sličan način Grubišić je kamatario još jednog 67-godišnjaka koji je sredinom 2019., kao vlasnik tvrtke upao u probleme. Ni on nije mogao podići kredit u banci da bi pokrio obveze pa je od Grubišića posudio 48.000 eura uz kamatu od 10 posto mjesečno. Dogovor je realiziran usmeno, a 67-godišnjak je dug vraćao oko tri mjeseca te je Grubišiću platio 14.400 eura kamata. No kada mu je Grubišić u svibnju 2020. kazao da mu sveukupni dug sada iznosi 65.000 eura, 67-godišnjak je shvatio da to ne može platiti pa je 28. svibnja pobjegao u BiH.

Iako to nije priopćeno, za pretpostaviti je da se priča tada počela rasplitati jer je policija Grubišića uhitila tri mjeseca kasnije, pri čemu se doznalo kako je 15 godina svojima žrtvama doslovno pio krv na slamku. Nakon što je nad njim dovršeno kriminalističko istraživanje, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.