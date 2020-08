Turistima izdavao nefiskalizirane račune, a radnicima davao 20 % provizije na koju nije plaćao porez

Zloporaba u gospodarskom poslovanju, utaja poreza, povreda vođenja trgovačkih knjiga ... neka su od djela za koja se sumnjiči 40-godišnjak iz Dubrovnika, koji je kazneno prijavljen jer je jedno poduzeće iz Dubrovnika i državni proračun oštetio za oko 3,5 milijuna kuna.

Sumnjiči ga se da je tijekom 2017. i 2018. turistima organizirao izlete, transfere i razgledavanje Dubrovnika. Za navedene usluge turisti su njemu plaćali gotovinom, no on im nije davao fiskalizirane račune niti je na takve usluge plaćao porez i PDV. Osim što je oštetio državni proračun, sumnjiči ga se i da je svojim zaposlenicima pored plaće isplaćivao 20 posto provizije od prodanih usluga, no na to nije plaćao doprinose i poreze na plaće. Prihod od turističkih usluga nije evidentirao u knjigovodstvenim evidencijama, niti je novac polagao na račun tvrtke već ga je, kako se sumnja, zadržavao za sebe.

Osim svega navedenog, utvrđeno je da nije vodio evidencije o ostvarenim prihodima i rashodima poslovanja, obvezama prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Državnom proračunu te isplatama plaća djelatnicima čime je onemogućio uvid u poslovanje spomenutog trgovačkog društva, odnosno pregled ostvarenih prihoda, imovine i obveza trgovačkog društva.