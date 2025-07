Odvjetnik otkrio dobru vijest o zdravstvenom stanju pretučenog mladog Slovenca

Istarska policija kazneno je prijavila još četvoricu muškaraca, u dobi od 21, 23, 27 i 50 godina, koje sumnjiči za sudjelovanje u napadu na 19-godišnjeg slovenskog državljanina, koji je teško ozlijeđen u noći s četvrtka na petak ispred noćnog kluba u Poreču. Kako navode iz policije, osumnjičeni se terete za kaznena djela sudjelovanja u tučnjavi i nepružanja pomoći, a u srijedu su uz kaznene prijave predani pritvorskoj jedinici Policijske uprave istarske. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku.

Nove informacije o zdravstvenom stanju mladića i tijeku kaznenog postupka iznio je za Istra24 riječki odvjetnik Dušan Miočić, koji zastupa njegovu obitelj. Navodi da je jučer ujutro prebačen s bolničkog odjela na jedinicu intenzivnog liječenja Sveučilišne bolnice u Ljubljani. "On nije u nikakvoj induciranoj komi, kako su neki mediji naveli, niti je bio u induciranoj komi. I nije životno ugrožen. To je istina. Pri svijesti je, jeo je i radili su mu CT glave; rade dva puta dnevno, očitavaju se i pribjegava daljnjem liječenju. Govorim vam informaciju od sinoć u 20 sati, kad sam se zadnji put čuo s majkom mladića. Da se nešto promijenilo, majka bi me sigurno zvala", rekao je odvjetnik Miočić.

Na pitanje je li u pulskoj bolnici, gdje je mladić prvo zbrinut nakon napada, bilo kakvih propusta, riječki odvjetnik odlučno odbacuje takvu mogućnost. "Ma ne! Decidirano tvrdim – ne. Nisu mi roditelji ništa no tome rekli, niti ja imam ikakva saznanja", kazao je. Komentirao je i premještaj mladića u Ljubljanu, istaknuvši kako je to bila logična odluka. "Znate što, kad je bio spreman za prijevoz, Ljubljana nije daleko, svatko želi sebe liječiti u svojoj državi. Sveučilišna bolnica u Ljubljani je vrhunska bolnica. Znam nešto o medicini jer preko 20 godina zastupan Medicinski fakultet u Rijeci. To je možda i najbolja bolnica na Balkanu", rekao je Miočić.

Osvrnuo se i na snimke napada koje je imao prilike vidjeti. "Nažalost, radi se o brutalnom izljevu i primjeni sile koja je neprimjerena za bilo kakvo djelo i bilo kakav povod. Očekujemo teške kvalifikacije. Zbog samog načina na koji je počinjeno, pred većim dijelom prisutnih ljudi, može biti određen istražni zatvor za osobe koje su to počinile. Radi se o kaznenom djelu za koje je zapriječena kazna do pet godina, ili ukoliko se radi o težem obliku, kazna je do osam godina zatvora". Na pitanje o emocionalnom stanju roditelja mladića šest dana nakon napada, odvjetnik kratko odgovara: "Tužno i ogorčeno".

Govoreći o daljnjem pravnom procesu, Miočić navodi: "Nakon okončanja istrage, bit će podignuta optužnica i uslijedit će kazneni postupak. Mi smo u tom postupku, u principu, oštećena strana pasivne pozicije. Ono što možemo nakon podizanja optužnice jest postaviti obvezno pravni zahtjev za naknadu štete, čekati ishod postupka te od onih za koje se pravomoćno utvrdi da su krivi eventualno pokrenuti i neke druge postupke za naknadu štete. Mi tu niti sudjelujemo, niti smo ovlašteni podnositi kaznene prijave. To je sve napravilo policija i Državno odvjetništvo".