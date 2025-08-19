Naši Portali
34 godine bez odštete

Oduzeli su nam restoran za potrebe obrane sela, a sada svi bježe od odgovornosti

storyeditor/2025-08-18/20250813_110926.jpg
V.L.
Autor
Branimir Bradarić
19.08.2025.
u 20:16

Marija Šarić i njezin sin Tomislav ne skrivaju ogorčenje činjenicom da do danas nisu dobili nikakvu odštetu za objekt koji im je oduzet i koji je tijekom godina uništen. I okolno pripadajuće zemljište je zaboravljeno pa su neki čak tamo počeli odlagati i smeće.

Kada je obitelj Šarić iz Nuštra, naselja nedaleko od Vinkovaca, u rujnu 1991. godine otvorila svoj restoran Ana, nije mogla ni zamisliti da će poslije nekoliko mjeseci ostati bez njega. Naime, njima su čelnici nekadašnje Mjesne zajednice Nuštar, koja je bila dio nekadašnje Općine Vinkovci, 2. svibnja 1991. godine, na dan kada je u Borovu Selu ubijeno 12 redarstvenika, oduzeli restoran za potrebe obrane sela. Od tada traje njihova borba da dobiju odštetu za oduzeti objekt i opremu koja se nalazila u njemu.

– Došli su nam u kuću i jednostavno rekli da nam uzimaju restoran za potrebe obrane sela. Restoran, koji je imao gotovo 800 kvadrata, i okolno zemljište bili su idealni za to jer se nalaze na brdašcu prema okolnim srpskim selima. Bilo je takvo vrijeme i nije se tu moglo ništa, ali i računali smo da će sve to brzo završiti te da ćemo moći nastaviti raditi. Nažalost, više nikad nismo ušli u restoran – kaže Marija Šarić, koja je zajedno sa suprugom Zvonimirom 13 godina gradila taj restoran.

