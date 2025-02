Održivost nije trend, nego nužnost, a tako upravljati turizmom počinje i EU

Nije se činilo da ćemo u 2025. morati iznova uvjeravati kolika je važnost zelene tranzicije, ali svijet se kreće nezamislivom brzinom, a stvari se mijenjaju. Teško je procijeniti koliko se paradigma zelene tranzicije mijenja zbog Amerike i promjena na čelu SAD-a, ali toga moramo biti svjesni. Definitivno, u novonastalim okolnostima bit će izazovnije zagovarati održivi razvoj i zelenu tranziciju, no dobro je znati da i u svojim mikrosredinama možemo raditi male korake koji vode prema tom cilju. Ovim je riječima Večernjakov glavni urednik Dražen Klarić otvorio jučerašnju konferenciju "Hrvatska 2.0: ESG i održivi turizam" Rezolucije Zemlja, najvećeg ekološkog projekta u nas.

Na pitanje kako održivije poslovati, s posebnim naglaskom na turizam, jedan od motora gospodarskog razvoja, odgovor su ponudili sudionici u sklopu dva panela: "ESG Future: Put prema održivom poslovanju" i "Go Green or Go Home: Put prema održivom turizmu", a voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević ističe da više različitih analiza i izvješća ukazuje na to da se Europa mora mijenjati.

– To je prilika da stvorimo konkurentniji, otporniji i održiviji turizam. Europa je drugi najmanji kontinent, ali najposjećeniji. Lani je s gotovo tri milijarde noćenja nadmašena 2019. Brojke su neusporedivo veće nego prije desetak godina, a Europska unija sada prvi put ima i povjerenika za turizam. K tome, Europska komisija priprema ambicioznu strategiju razvoja održivog turizma, a bit će spremna iduće godine. Obuhvatit će sve ključne izazove, od klimatskih promjena, preko utjecaja overturizma na lokalne zajednice do nedostatka radne snage. Prioriteti su održivost, konkurentnost i otpornost, a predviđeno je savjetovanje sa zemljama članicama – otkrila je Z. Ujević.

Hrvatski turizam u taj se pothvat već upustio, i to u mandatu bivše ministrice turizma, aktualne zastupnice u Europskom parlamentu Nikoline Brnjac, koja je na Večernjakovoj konferenciji, organiziranoj uz potporu Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, podsjetila kako se u vrijeme kad je temu održivog turizma stavila na stol susretala s dosta neznanja, pa i negodovanja.

– Ali, ubrzo se shvatilo da se ne radi samo o nekom novom trendu, nego o nužnosti – istaknula je danas zastupnica u Europskom parlamentu N. Brnjac. – Mi smo krenuli sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030., potom i sa Zakonom o turizmu, a sada je vrijeme da se volan upravljanja turizmom na sličan način uzme u ruke i na razini EU. Turizam se često razvijao stihijski i sve europske destinacije imaju slične izazove, od sezonalnosti turizma do manjka smještaja za mlade i nezadovoljstva lokalnog stanovništva starim modelom razvoja turizma. Istina, održivost nije jeftina priča, a sve kreće od investicija i radi toga radimo na osiguranju kreditne linije za turizam u nadolazećem razdoblju. I to što jednostavnije – naglasila je Brnjac aludirajući na dosadašnje prilično birokratizirane procese koji su naročito mučili malo i srednje poduzetništvo.

Predstavnik Hrvatske turističke zajednice Ante Žarković istaknuo je kako je održivi turizam i nužnost i obveza, da to suvremeni turist itekako cijeni te da nacionalna turistička organizacija primjere dobre prakse u sklopu promocije plasira u smjeru tržišta. Uz predstavnika HTZ-a, na panelu "Go Green or Go Home" sudjelovali su i Igor Radić, savjetnik ministra turizma i sport, Ante Žarković, direktor Sektora za informacijsko-komunikacijske tehnologije, HTZ, Josipa Jutt Ferlan, generalna menadžerica klastera Hilton hotela Zagreb, Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam te Službe za marketing i komunikacije, HGK te Mira Zovko iz Instituta za turizam.

Generalna menadžerica klastera Hilton hotela Zagreb Josipa Jutt Ferlan predstavila je niz primjera održivosti koje provodi Hilton grupacija već niz godina te dodala da nekima iznenade i same goste. Jedan od njih je, recimo, pitka zagrebačka voda umjesto vode iz bočica.– Kad im na tako nešto ukažete, i sami se pridruže toj filozofiji – rekla je Jutt Ferlan.

Savjetnik ministra turizma i sporta Igor Radić istaknuo je da Hrvatska zasad nema problema s prekomjernim turizmom, nego sa sezonalnošću te da nas ove godine očekuje sezona slična prošlogodišnjoj, s prihodima od oko 15 milijardi eura. – U špici više gostiju i nije poželjno, moramo jačati predsezonu i posezonu. Siječanjski podaci idu tome u prilog – poručio je Radić.

Na panelu "ESG Future", pak, ukazano je na izazove koji proizlaze iz nove obveze za poslovne subjekte da u svoje izvještaje, osim financijskih, uvrštavaju i podatke o utjecajima i dobrobiti za okoliš i društvo. Na njemu su sudjelovali Nataša Mlakar, direktorica Centra kompetencija za ESG za poslovne subjekte u PBZ-u, Ana Stojić Deban, vlasnica PEERANA PRO, društva za poslovno savjetovanje i usluge, Draženka Draženović-Kostelac, savjetnica uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Neven Vranković, potpredsjednik Atlantic Grupe za Korporativne aktivnosti te Marko Markić, voditelj certificiranja, Hrvatski savjet za zelenu gradnju.

Ana Stojić Deban kazala je kako direktiva vezana za korporativno izvještavanje stupa na snagu sukcesivno te da će izvještaji morati imati i revizorsku potvrdu. Nataša Mlakar, direktorica Centra kompetencija za ESG za poslovne subjekte u PBZ-u, otkrila je da će svaka pravna osoba u banci imati i tzv. zeleni rejting te da će financiranje u obzir uzimati i okolišne, društvene te upravljačke elemente klijenata. Draženka Draženović-Kostelac, savjetnica uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, rekla je da je primjena ESG principa u toj instituciji prisutna dulje vrijeme te da je HBOR već lani, i prije nego što je obveza stupila na snagu, objavio izvješće o održivosti. Također, oformljeni su i odbor te direkcija za održivo financiranje. Neven Vranković, potpredsjednik Atlantic Grupe za Korporativne aktivnosti, otkrio je da ta grupa već desetak godina izvještava o održivom poslovanju.

– Konkretno, svaki novi proizvod mora sadržavati elemente koji će nas dovesti krajnjem cilju. Prije dvije godine potpuno smo promijenili način punjenja Donata, sad ide u recikliranu ambalažu, a s Argetom smo prešli na aluminijsku reciklatornu ambalažu – ilustrirao je Vranković i dodao kako je povrat spor, a kao primjer da takve stvari ne nailaze uvijek na podršku potrošača naveo je brojne prigovore na papirnate slamke i čepove koji se ne odvajaju na plastičnim bocama.

U snalaženju s novom ESG regulativom i šumom propisa koja je prati, od pomoći može biti i vodič koji je razvila tvrtka Peerana Pro, ali i predstavnica Europske komisije u Hrvatskoj ima dobru vijest. – Problematika izvještavanja je prepoznata, svjesni smo izazova i postoji inicijativa da se izvještavanje smanji za 35 posto manjim poduzećima. Politike se neće mijenjati i to nije deregulacija, nego pojednostavljenje – poručila je Z. Ujević.