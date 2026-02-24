Ekološka udruga s Paga ojačala svijest o važnosti zaštite okoliša i održivog načina života

Udruga Volim Vlašići svečano je obilježila deset godina svoga djelovanja, okupljajući brojne uzvanike, partnere, članove, volontere i prijatelje udruge koji su tijekom godina podržavali njezin rad u Kneževom dvoru - izvjestili su iz Udruge, te dodali da su svečanosti prisustvovali predstavnici Grada Paga, Općine Kolan, Turističkih zajednica Grada Paga i Općine Povljana, tvrtki, udruga i institucija, te brojni članovi i suradnici.

Udruga je osnovana 2015. godine s ciljem očuvanja prirode, promicanja ekološke proizvodnje i održivog razvoja u Vlašićima i na otoku Pagu. -Tijekom deset godina rada provela je niz ekoloških akcija, edukativnih radionica, kampanja i razvojnih projekata koji su doprinjeli jačanju svijesti o važnosti zaštite okoliša i održivog načina života. Poseban naglasak stavljen je na projekte usmjerene na očuvanje bioraznolikosti, odgovorno gospodarenje otpadom, uređenje javnih prostora te valorizaciju ovčje vune kao važnog dijela prirodne i kulturne baštine otoka Paga. Među brojnim projektima istaknuti su „Kompostirajmo i reciklirajmo“, „Drvo posadi, selo pomladi!“, „Za čistu uvalu“, „Čuvari prirode u Vlašićima“ te projekti vezani uz brendiranje i održivu uporabu paške vune poput „V.U.N.A. u našim aktivnostima“, „Vratimo vuni sjaj“ i „Wool is Cool!“.

Projekt V.U.N.A. u našim aktivnostima nagrađen je nacionalnom nagradom „Zeleni leptir 2023.“ u kategoriji održivih zajednica, što predstavlja značajno priznanje radu udruge.

Tijekom svečanosti istaknuto je kako su najveća snaga udruge njezini članovi i volonteri, čiji su trud, entuzijazam i predanost omogućili realizaciju brojnih inicijativa i projekata. Naglašena je važnost suradnje s lokalnim i regionalnim partnerima te kontinuiranog rada na očuvanju prirodnih vrijednosti Vlašića - istakli su iz Udruge.

“Ovih deset godina pokazali smo da mala zajednica može raditi velike stvari. Ljubav prema mjestu u kojem živimo ili ljetujemo nije samo osjećaj – ona je odgovornost i djelovanje. Kada pogledamo godine iza nas, ne vidimo samo projekte, brojke i nagrade. Vidimo ljude. Vidimo ruke koje su sadile stabla, djecu koja su učila o prirodi, volontere koji su čistili plaže, podmorje i naše ulice. Ova obljetnica za nas nije samo pogled unatrag, nego i pogled naprijed. Pred nama su novi izazovi i nove ideje, ali ista želja – graditi Vlašiće kao zajednicu sretnih ljudi jer ono najvažnije što smo naučili u ovih deset godina jest da promjena ne dolazi sama. Promjenu stvaraju ljudi.” – istaknula je Ana Žunić, predsjednica udruge Volim Vlašići.

Svečano obilježavanje 10. obljetnice rada Udruge Volim Vlašići sufinancirano je sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.