MOĆAN POLITIČAR

Tko je Trumpov jastreb za pritisak na diktatore?

Autor
Elvis Sprečić
02.11.2025.
u 14:22

Rubio je političar koji u Trumpovoj administraciji ima moć kakva se, prema ocjenama američkih analitičara, nije vidjela još od doba Henryja Kissingera

Iako je, kako tvrdi, okončao sedam ratova, Donald Trump nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Nema veze, sigurno će dogodine, kada zaustavi osmi, onaj u Ukrajini. Barem je tako govorio do sredine prošlog mjeseca. A onda se američka vanjska politika prema Rusiji naglo zaoštrila. Prije desetak dana Bijela kuća je iznenada objavila kako je uvela nove sankcije toj državi, a potom je otkazan i predviđeni summit između Trumpa i Putina koji se trebao dogoditi u Budimpešti. Prije koji dan iz Washingtona su poručili i kako imaju spremne dodatne sankcije protiv Rusije kojima će gađati ključne ruske gospodarske sektore, a koje planiraju uvesti ako Putin ubrzo ne pokaže volju za time da se rat napokon okonča. U Washingtonu se čak dogovaraju načini da se zamrznuta ruska sredstva počnu koristiti za kupnju američkog oružja za Ukrajinu. Istodobno je Trump kazao kako više "ne planira gubiti vrijeme" na sastanke ili planiranje sastanaka s Putinom sve dok na vidiku ne bude realnog mirovnog dogovora.

Ključne riječi
Državni tajnik Marco Rubio Rusija SAD Donald Trump

