Što se događa u Pokrovsku? Putin tvrdi jedno, ukrajinski zapovjednik ga demantira: 'Neprijatelj plaća najvišu cijenu'

Ukrajinske snage uspješno zaustavljaju veliki ruski napad koji pokušava infiltrirati stambena područja u Pokrovska i presjeći opskrbne rute, izvijestio je zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Syrskyi 1. studenog, piše The Kyiv Independent. „Nema opkoljavanja ili blokade gradova. Činimo sve što je u našoj moći kako bismo održali logistiku“, izjavio je Syrskyi.

Opisao je široku operaciju čiji je cilj uništiti i protjerati ruske snage iz Pokrovska, a glavni teret ove operacije snose ukrajinske napadale jedinice, operateri dronova i specijalne snage. U akciji sudjeluju udružene jedinice Specijalnih operativnih snaga, vojne policije, Sigurnosne službe (SBU) i vojne obavještajne službe (HUR). Syrskyi je naglasio važnost koordinacije među jedinicama i rekao da se dodatne trupe, naoružanje i dronski sustavi koriste kako bi se pojačala obrana.

"Neprijatelj plaća najvišu cijenu pokušavajući ispuniti naredbu kremaljskog diktatora da zauzme Donbas“, rekao je Syrskyi. Prema ranijim izvještajima, ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvela je specijalnu operaciju u kojoj su sudjelovale zračne desantne jedinice u Pokrovska, Donjeckoj oblasti, pod zapovjedništvom Kyryla Budanova, šefa HUR-a.

Reuters je 31. listopada izvijestio da je napad započeo ranije ovog tjedna, kada su ukrajinske specijalne snage sletjele iz helikoptera Black Hawk u područja koja su kompromitirali ruski dronovi. Video materijali koji su prikazani agenciji pokazuju najmanje 10 vojnika koji silaze u otvorenom polju. Mjesto i datum snimke nisu neovisno potvrđeni.

Izvori unutar Ukrajinskih obrambenih snaga izjavili su za Suspilne da su ukrajinske napadne jedinice ušle u područja Pokrovska koja su ruski zapovjednici prethodno tvrdili da su pod njihovom kontrolom. Kasnije, 1. studenog, rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je napad osvećen. „Svi 11 pripadnika koji su izašli iz helikoptera su poginuli“, objavili su na Telegramu. Ukrajina je odbacila ovu tvrdnju.

Novinar Oliver Carroll podijelio je neprovjerene snimke koje prikazuju helikopter koji slijeće na ruskim teritorijima blizu Pokrovska. „Čujem da ukrajinska vojna obavještajna služba provodi hrabru protunapadnu operaciju u blizini Pokrovska kako bi ponovo otvorila ključne logističke rute“, napisao je Carroll na X platformi. Platforma za vojnu analizu DeepState izvijestila je o nastavnim ruskim napredovanjima u sektoru Pokrovska tijekom posljednjih nekoliko dana.

Pokrovsk, važno cestovno i željezničko čvorište u istočnoj Ukrajini, ključna je za ruske napore da se probije dublje u Donjecku oblast, što je regija koju Moskva pokušava potpuno zauzeti još od početka rata protiv Ukrajine 2014. godine. Obrana ovog velikog grada, koji je više od godinu dana izdržao teške borbe i postao jedno od glavnih žarišta fronta, izgleda da počinje padati jer su ruski vojnici u velikom broju uspjeli prodrijeti unutar gradskih granica, šireći se u svim smjerovima.

Prema ukrajinskim vojnim izvorima, oko 11.000 ruskih vojnika koncentriralo se oko Pokrovska u pokušaju da opkole grad, a ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelensky rekao je 27. listopada novinarima da ruske snage nadmašuju ukrajinske branitelje u omjeru 8:1. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je posjetio vojnu bolnicu u Moskvi, izjavio je da su i Pokrovsk i grad Kupiansk u Harkivskoj oblasti opkoljeni. Putin je dodao da bi ruske snage bile spremne na nekoliko sati obustaviti vatru u tim područjima kako bi ukrajinski i strani novinari mogli ući, razgovarati s ukrajinskim vojnicima i "sami potvrditi stanje tih opkoljenih snaga".

Novinar njemačkog Bilda Julian Röpcke podijelio je screenshot na društvenim mrežama koji prikazuje osobnu e-mail pozivnicu Rusije za posjet Pokrovska. Ukrajinski izvještaji i podaci iz otvorenih izvora pokazuju da Putinova tvrdnja o potpunom opkoljenju još uvijek nije istinita, ali situacija je nesumnjivo vrlo dinamična.