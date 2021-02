Odluka u travnju: Rafale ili novi F-16

Objava Vlade o tome tko je pobjednik natječaja za nabavu višenamjenskog borbenog zrakoplova ponovno je odgođena. No, kako se može čuti, ona je kratkoročna i nema spomena da bi netom završeni natječaj mogao propasti.

Nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković, a uoči glasanja u Saboru o zakonu o obnovi potresom pogođenih područja, kazao da će Vlada pričekati s odlukom o novoj borbenoj eskadrili za HRZ, ta je odgoda izazvala nove nedoumice.

Važnija sanacija štete od potresa

Poučeni sudbinom dosadašnjih natječaja, koji su redom loše završavali, i u stručnoj javnosti, ali i u redovima ponuditelja, odmah se pojavila sumnja ne odustaje li to Hrvatska od još jednog natječaja? Sumnje su se pojavile i prije, odmah nakon snažnog potresa koji je najžešće pogodio Banovinu, baš nekako u vrijeme kada je trebalo objaviti preporuku međuresornog povjerenstva za izbor aviona. Kako ta preporuka nikako nije stizala do Odbora za obranu Hrvatskog sabora, koji je prvi trebao dati mišljenje o nalazu povjerenstva, započele su glasine o odgodi.

Pa i tvrdnje kako Hrvatska ni ovaj put neće riješiti problem borbene komponente HRZ-a. Plenković je, pak, objasnio da je sada prioritet sanacija posljedica potresa.

– Pričekat ćemo još, u ovom trenutku imamo fokus na Banovinu – izjavio je, no nije objasnio do kada će trajati ta odgoda i hoće li se uopće u ovoj godini taj posao nastaviti?

Kako je tri dana prije Franko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za obranu i zastupnik SDP-a, rekao da je SDP za nabavu borbenih aviona, ali da su “stava da treba pričekati, ne bi trebalo ići u taj trošak sve dok su ljudi pogođeni potresom smješteni u kontejnerima i kamp-kućicama”, stvari su počele slutiti na loše.

Neki stanovnici na tom području će, naime, ostati u kontejnerima ili kamp-kućicama mjesecima ili godinu do dvije pa je Vidovićev stav protumačen i kao da je SDP de facto protiv završetka aktualnog natječaja. SDP, naravno, tu ne može blokirati odlučivanje, no ipak jest uobičajeno da se u ovako krupnu vojnu nabavu ide i uz “blagoslov” glavne oporbene stranke.

Stvar je, međutim, odmah “popeglao” predsjednik države Zoran Milanović. Upitan za komentar odgode, izjavio je kako on razumije Plenkovićev stav. No, drži da se ta odluka “mora donijeti u idućim mjesecima”. Upozorio je da bi, kada to ne bi bilo tako, natječaj mogao propasti jer ni ponude ne traju vječno. To ne bi bilo pošteno ni prema ponuditeljima. Milanoviću je čak “pobjeglo” da bi odluku trebalo donijeti “negdje u ožujku, na primjer”.

Da stvar bude do kraja jasna, Milanović je objasnio kako “nabava aviona sigurno sada nije za državu pitanje broj jedan, ali je sigurno pitanje broj dva”. Milanović nije slučajno spomenuo ožujak ove godine. Premda ni u Vladi, a pogotovu ne u MORH-u koji drži da je na premijeru da objasni koliko će duga biti odgoda, nema službenog stava o datumima, može se čuti da je Milanović dobro gađao te se očekuje da će odluka o nabavi aviona ipak biti objavljena između prvog i drugog kvartala godine, dakle u ožujku, najkasnije početkom travnja ove godine.

Hrvatska, dakle, ne odustaje od nabave nove eskadrile. U međuvremenu je postalo razvidno da je Vladino povjerenstvo Plenkoviću odaslalo “salomonsku” preporuku o izboru te da je poprilično sigurno riječ o dva zrakoplova. U kategoriji novih pobijedio je američki F-16 blok 70/72, a u kategoriji rabljenih francuski Rafale F3-R!

To se slaže s procjenama da će se raditi o pripetavanju između ova dva favorita, a da otpadaju izraelski rabljeni F-16 i novi švedski JAS Gripen C/D. Sluteći odgodu zbog potresa, u optjecaj je puštena i priča kako Šveđani, jer drže da je “natječaj namješten”, idu s novom, najnižom ponudom, jeftinijom od 900 milijuna eura za eskadrilu.

Ta potpuno nesvakidašnja priča, koja sadrži i stav o namještanju izbora, ne nailazi na plodno tlo. Naprotiv, čuje se neslužbeni stav da je natječaj završen i da je kasno za nove “prilagodbe” ponude. Objašnjenje da je tek riječ o kratkotrajnoj odgodi smirit će, pak, Francuze i američkog proizvođača Lockheed Martina.

Francuzi i dalje ostaju najzatvoreniji od svih ponuditelja, a Amerikancima možda rastu “dionice” dolaskom Bidena.

Politička odluka

Odluka o izboru borbenog zrakoplova bit će i jest u prvom redu politička odluka. To i zabrinjava Amerikance jer shvaćaju da je Hrvatskoj jako važno naći čvrsto političko uporište u EU i Francuskoj kao vojno najjačoj zemlji EU. Što se HRZ-a tiče, dvojba između F-16 i Rafala stvara slatke brige jer je riječ o izvanredno moćnim zrakoplovima o čijoj su nabavi još do jučer mogli samo sanjati.

Nabava je financijski teška od oko 930 milijuna eura za Rafale do 1,6 milijardi dolara za nove F-16. Štete od dvaju potresa, od onog financijski znatno težeg zagrebačkog do emotivno jačeg banovinskog, koji je proizveo more beskućnika, zajedno iznose od 11 do 12 milijardi eura, desetak puta više od cijene borbene eskadrile. Može li to sve financijski izdržati Hrvatska, makar i na dugoročnu otplatu, objasnit će hrvatska Vlada. Milanović je već prije kazao da “prava” država to mora moći.