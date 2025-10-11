'Odluka o odlasku s čela HSS-a je konačna, ne može se svoj ego stavljati ispred interesa stranke'

Krešo Beljak, predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS), saborski zastupnik i bivši gradonačelnik Samobora, jedan je od prepoznatljivijih političara u Hrvatskoj posljednjeg desetljeća. Čovjek koji nikada nije bježao od teških tema ni vlastitih pogrešaka, poznat je po izravnosti i stavu da "političar mora govoriti istinu, ma koliko ona bila neugodna". Nakon gotovo devet godina na čelu HSS-a Beljak je odlučio povući se s mjesta predsjednika – odluku koju opisuje kao logičan, ali emotivno težak korak jer, kako kaže, stranci duguje sve. U intervjuu za Nedjeljni Večernji list Beljak govori o razlozima svog odlaska, političkom putu, suradnji sa SDP-om, pokušajima da HSS vrati radićevskim korijenima.