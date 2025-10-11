'Odluka o odlasku s čela HSS-a je konačna, ne može se svoj ego stavljati ispred interesa stranke'

Krešo Beljak, predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS), saborski zastupnik i bivši gradonačelnik Samobora, jedan je od prepoznatljivijih političara u Hrvatskoj posljednjeg desetljeća. Čovjek koji nikada nije bježao od teških tema ni vlastitih pogrešaka, poznat je po izravnosti i stavu da "političar mora govoriti istinu, ma koliko ona bila neugodna". Nakon gotovo devet godina na čelu HSS-a Beljak je odlučio povući se s mjesta predsjednika – odluku koju opisuje kao logičan, ali emotivno težak korak jer, kako kaže, stranci duguje sve. U intervjuu za Nedjeljni Večernji list Beljak govori o razlozima svog odlaska, političkom putu, suradnji sa SDP-om, pokušajima da HSS vrati radićevskim korijenima.
"Sahranio" je HSS, sada može mirno otići. Valjda mu je to bila misija. Od HSS-a je napravio filijalu SDP-a i Možemo, s tim da je HSS ipak gurnuo prema ultra ljevici. Pitanje je može li doći novi vođa HSS-a koji bi mogao stranku restituirati na postavke iz vremena Stjepana Radića. Danas HSS postoji samo u tragovima. Ako bi njegov nasljednik nastavio voditi stranu poput Kreše Beljaka, onda više neće biti niti tragova od HSS-a. Nije problem Krešo Beljak, već članstvo koje je vidjelo da HSS nestaje, da Krešu Beljaka izbace iz stranke. Ali to nisu napravili na vrijeme, već mu dopustili da zabije "posljednji čavao" i da neokrznuto odšeta s mjesta predsjednika. I opet se prikljući u pozadini kako bi svim silama držao ostatke HSS-a uz ljevicu. Ovoj stranci je vjerojatno suđeno da nestane s političke scene, umjesto da je attivni subjekt u hrvatskom političkom spektru i da s partnerima sudjeluje u vlasti.