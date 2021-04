Gužve na graničnim prijelazima: Od ponoći za Nijemce cijela Hrvatska u crvenom

Nije bilo puno izgleda da ovogodišnji Uskrs donese neki značajniji turistički promet. Osim što se zaraza širi, Uskrs pada za turizam dosta rano i da je samo dva, tri tjedna kasnije turističke bi brojke bile dosta bolje. Povrh svega, od sutra je cijela Hrvatska za Nijemce crvena zona, što je pokolebalo dio onih koji su planirali za Uskrs kod nas, i to mahom u Istru koja se Nijemcima još donedavno zelenila na europskoj korona-karti.

- Maloprije sam zvao graničnu policijiu na prijelazima Plovanija i Kaštel. Ima Nijemaca koji odlaze, ali još uvijek ih više ulazi. No, vidjet ćemo do kraja dana. Odluka o tome da Hrvatska ulazi u crvenu zonu stupa na snagu u ponoć i možda dio njemačkih gostiju računa s tim da će do tog vremena stići u Njemačku i ako krenu iza 15 - 16 sati. No, vjerujemo da će većina njemačkih gostiju ipak ostati. Ipak se radi uglavnom od trećoj životnoj dobi, gostima koji borave u kampovima i vilama i vjerujem da mnogi planiraju duži boravak kod nas - smatra Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istre.

VIDEO: Uoči Uskrsnih blagdana pojačan promet na graničnom prijelazu Bregana

U toj regiji je, inače, trenutno oko 10.000 turista, od čega je čak 6.000 upravo njemačkih gostiju. Istarski su turistički radnici, s obzirom da Istra među Nijemcima više ne uživa eskluzivan status jedine zelene regije na Mediteranu, smanjili prvotna očekivanja za Uskrs od dnevno 14.000 do 15.000 gostiju. Kakav će na koncu biti turistički promet za predstojeći blagdan znat će se tek u zadnjim satima današnjeg dana i tijekom sutrašnjeg prijepodneva. Zasad je u cijeloj zemlji oko 22.300 turista, od čega 17.000 stranih, a brojke pomalo rastu od početka tjedna. I ukupno gledano Nijemci su trenutno naši najbrojniji gosti, ukupno ih je 8.000. pa o njihovoj odluci ostati ili otići ne ovise uskršnje brojke samo istarskim domaćinima.

- Kod nas je 95 posto domaćih gostiju - reći će Zdravko Josić, vlasnik opatijskog hotela Paris.

- Među rijetkim strancima imamo nešto Talijana, Nijemaca, Slovenaca koji su došli s negativnim testom, s potvrdom da su cijepljeni ili da su preboljeli Covid. Popunjena nam je svaka druga od ukupno devedeset soba, a kako se epidemiološka slika pogoršala tako smo zadnjih dana iz okolnih zemalja i Njemačke imali nešto otkaza - kaže Josić.

Kvarner trenutno ugošćava oko 3.000 turista, a potom slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 2.300 turista. Jadranski domaćini ponajviše očekuju od dolaska domaćih gostiju u zadnji tren, a ukupan bi broj uskršnjih gostiju u svakom slučaju morao nadmašiti prošli vikend kad je u Hrvatskoj bilo oko 26.000 turista.

- Mi smo zadovoljni, dobro smo popunjeni, imamo čak i goste iz Njemačke iako su nam neki iz te zemlje otkazali dolazak. Za Uskrs će biti puno svih naših 13 soba. Uglavnom su to domaći gosti, koji nas već neko vrijeme ugodno iznenađuju. Dolaze vikendima, očito je da se radi o ljudima koji imaju naviku i vole putovati, samo sada nemaju prilike ići, kako su navikli ranijih godina, na inozemne destinacije. Zahvaljujući njima vikendima imamo solidno posla - govori vlasnik luksuznog heritage hotela San Rocco u Brtonigli, Tullio Fernetich.

- Domaći mahom dolaze iz Zagreba i zagrebačke okolice, ali imamo ih i iz Dalmacije i Rijeke. To nisu ljudi bez novca, imaju budžet za putovanja, izlaze u restorane, bicikliraju... Nema ih toliko da bi spasili sezonu kad su u pitanju kampovi ili apartmani, koji imaju jako puno kreveta. Ali što se tiče obiteljskih hotela, kvalitetnih restorana i agroturizama, oni su donijeli značajan poticaj poslu. U ovoj padnemiji kao da su i oni otkrili nas, a i mi njih - zadovoljan je naš sugovornik.

Za veće turističke brojke trebat će, kako stvari stoje, pričekati zadnji tjedan svibnja i Duhove, koji bi mogli Europljane masovnije pokrenuti na putovanja. Naravno, pod uvjetom da se zaustavi rast korona brojeva i da se dotad sitaucija s pandemijom stabilizira.

