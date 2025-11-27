Naši Portali
Skupi lijekovi opet na čekanju

Odgođena odluka o 15 posebno skupih lijekova

Autor
Romana Kovačević Barišić
27.11.2025.
u 08:28

Kako bi novi lijekovi dospjeli na listu skupih, dio prelazi na listu osnovnih lijekova - kad im cijena padne i pojave se njihove paralele

S dnevnog reda jučerašnje sjednice Upravnog vijeća HZZO-a skinut je prijedlog odluke prema kojoj se dio lijekova za liječenje malignih bolesti s Liste za posebno skupe lijekove trebao prebaciti na bolničke proračune, te je vraćen na doradu - kratko su obavijestili iz HZZO-a. Kada će se o ovom prijedlogu odlučivati, nije poznato, ali za pretpostaviti je da će to ipak biti uskoro.

Riječ je o inovativnim lijekovima za liječenje splenomegalije kod mijelofibroze, lijekovima za HR+ rak dojke, za liječenje ALK+ i ROS+ raka pluća nemalih stanica te lijekovima za liječenje nemetastatskog kastracijski rezistentnog melanoma prostate, ukupno 15 lijekova.

Spuštanje lijekova na teret bolnica uvijek prijeti da će otežati dostupnost tih lijekova za pacijente i da bi neki pacijenti zbog administrativnih razloga morali promijeniti terapiju, upozoravaju udruge pacijenata. Bolnice uglavnom posluju u minusu, jer odobreni budžeti su im nedostatni za poslovanje, pa se bolnički dugovi, uglavnom za lijekove, sustavno gomilaju. Hrvatskom zdravstvu godišnje nedostaje gotovo milijardu kuna a taj se novac periodično namiruje posebnim financijskim injekcijama.

Fond za posebno skupe lijekove uspostavljen je u Hrvatskoj 2005. godine upravo zato da bi se osigurala dostupnost tih lijekova. Od tada naovamo fond je višestruko narastao. Primjerice, 2015. godine je iznosio 747,4 milijuna kuna, 2017. već oko 1,15 milijardi kuna, a u ovoj godini gotovo 430 milijuna eura.

Kako bi novi lijekovi dospjeli na listu, dio lijekova se s nje skida i prelaze na listu osnovnih lijekova - kad im cijena padne i kad se pojave njihove generičke paralele. Primjerice, s početkom 2023. godine ukupno je 61 lijek s liste posebno skupih, prebačen na osnovnu listu i na teret bolnica. Iz HZZO-a su tada rekli da ''lijekovi koji se brišu s Popisa i dalje ostaju na Osnovnoj listi lijekova te da osiguranici imaju pravo na teret sredstava Zavoda dobiti te lijekove, u skladu s propisanim kriterijima, te će ih liječnici i dalje moći primjenjivati".

Ključne riječi
HZZO bolnice Lijekovi

Kupnja