Neki lijekovi za rak mogli bi postati teže dostupni

Na dnevnom redu današnje sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) također je prijedlog odluke kojom bi se dio lijekova, mahom za liječenje malignih bolesti, s liste posebno skupih lijekova trebao prebaciti na bolničke budžete. Prijedlog je zazvonio na uzbunu. Poznato je da bolnički proračuni, tzv. limiti, jedva pokrivaju sve bolničke troškove i da se zbog toga svake godine gomila skoro milijarda eura dugova, najviše za lijekove.

Prebacivanje financiranja dijela skupih lijekova na bolničke budžete moglo bi te lijekove učiniti teže dostupnima za pacijente jer, ako bolnica nema novca za lijek, poslat će pacijenta u drugu, veću bolnicu. Ili će naručiti lijek iako ga ne može platiti, jer je praksa da se dugovi u konačnici podmiruju iz državnog proračuna. Upravo zbog toga upućeni su dionici odbacivali ovu ideju kao nerealnu i nešto što Irena Hrstić neće dopustiti. Ideja se, naime, spominjala po kuloarima proteklih dana, ali su je mnogi okarakterizirali kao "prelijevanje iz šupljeg u prazno, smanjujući dostupnost lijekova".

Međutim, da je ideja formalizirana kao prijedlog odluke u dnevnom redu UV-a HZZO-a, obznanio je Zvonimir Troskot iz Mosta u ponedjeljak. "To će dovesti do stvarne destabilizacije i kaosa unutar zdravstvenog sustava", rekao je te istaknuo nelogičnost da HZZO, koji je u financijskom plusu, financiranje onkoloških lijekova prebacuje na bolničke proračune koji su u minusu.

Jučer je na to reagirao Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu, u ime platforme Onkologija.hr. – Iskreno zabrinuti za dostupnost inovativnih lijekova i liječenje bolesnika koji od njih mogu imati koristi i koji oboljelima spašavaju živote, molimo vas da objasnite temelje prijedloga ove odluke – navodi Belina u dopisu koji je poslao Ministarstvu zdravstva, HZZO-u i saborskom Odboru za zdravstvo.

Na naš upit, iz HZZO-a su odgovorili kako "nisu u mogućnosti komentirati radne materijale, jer se ne radi o konačnim prijedlozima niti usvojenim odlukama Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje".

Iz Ministarstva zdravstva su pak lopticu prebacili na HZZO, premda je predsjednik UV-a HZZO-a državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić pa bi trebao biti ne samo upućen nego i odgovoran za teme sjednice kojoj predsjeda. A ako je tako, kako to da onda ministrica Irena Hrstić nije znala da se sprema ovako osjetljiva odluka?

Ako se od prijedloga ne odustane, 15 lijekova za liječenje raka dojke, pluća i prostate prebacit će se na bolničke proračune. Riječ je o inovativnim lijekovima za liječenje splenomegalije kod mijelofibroze, lijekovima za HR+ rak dojke, za liječenje ALK+ i ROS+ raka pluća nemalih stanica te lijekovima za liječenje nemetastatskog kastracijski rezistentnog melanoma prostate. U suhoparnom obrazloženju prijedloga stoji da se lijekovi brišu s liste posebno skupih lijekova i prebacuju na trošak bolnica jer za njih postoje generičke paralele.

– Sada kad prvi put imamo znatne iskorake onkološkog liječenja raka dojke, te lijekove učiniti teže dostupnima bilo bi suludo – jedan je od komentara koje smo čuli na ovu temu.