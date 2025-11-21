Dijabetičari i liječnici zadovoljni potezom HZZO-a: Nove indikacije za inzuline otklonile nelogičnosti

HZZO je u mjesecu svjesnosti o dijabetesu napravio dugo očekivan iskorak za odrasle osobe s dijabetesom tip 1 i tip 2 koje koriste četiri ili više doza inzulina dnevno – izmijenio je indikacije koje su godinama stvarale probleme dijelu pacijenata, liječnicima i dijabetološkoj struci. Dosadašnja je praksa nerijetko dovodila do apsurdnih situacija. Tako je zbog neujednačenog praćenja pravila, dio osoba na četiri i više doza inzulina ostvarivao je pravo na moderne bazalne inzuline bez doplate, dok je drugi dio – s istom terapijom i istim preporukama dijabetologa – morao plaćati doplate. Zbog doplata, dio oboljelih bio je prisiljen prelaziti na terapije koje im dijabetolog nije preporučio. Novootkriveni dijabetičari su pak, ako bi naišli na strogo administrativno tumačenje pravila, ostajali bez pristupa modernim bazalnim inzulinima, čak i uz jasno mišljenje specijalista.

Odluka se odnosi na praktički sve dugodjelujuće inzuline: Tresiba, Levemir, Toujeo, Lantus, Semglee i Abasaglar. Ova odluka predstavlja veliki napredak za hrvatsku dijabetičku zajednicu, ali prije svega donosi veću sigurnost, mir i kvalitetu života osobama kojima je tek dijagnosticiran inzulin ovisni dijabetes. Pored ogromne traume koju donosi sama dijagnoza dijabetesa, pošteđeni su one administrativne. U mjesecu svjesnosti o dijabetesu – kada se posebna pozornost posvećuje izazovima života s ovom bolešću – smatramo da je ovo doista vrijedan i značajan pozitivan iskorak HZZO-a prema osobama koje koriste četiri ili više doza inzulina dnevno – poručio je Davor Skeledžija. Izmjenu su pozdravili i liječnici.

Klinički dokazi jasno pokazuju da ovi inzulini smanjuju rizik od hipoglikemija i povećavaju sigurnost liječenja. Njihova dostupnost od samog početka intenzivirane terapije usklađuje hrvatsku praksu s međunarodnim smjernicama i značajno unapređuje skrb o osobama s dijabetesom – rekla je doc. Anela Novak, dopredsjednica Hrvatskog društva za endokrinologiju i dijabetologiju (HDED–HLZ). U ime obiteljskih liječnika, predsjednica KoHom-a dr. Zrinka Huđek Leskovar navodi da, osim što je važna za pacijente, ova je izmjena indikacije uklanja dugogodišnju administrativnu nelogičnost zbog koje nisu svim pacijentima mogli omogućiti liječenje u skladu sa stručnim medicinskim smjernica o trošku osiguravatelja. Dr. Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora (HDOD), dodaje da je sada uklonjena situacija u kojoj obiteljski liječnik riskira formalni prekršaj ako postupi prema preporuci specijalista te da se povećava sigurnost liječenja i dostupnost moderne terapije.