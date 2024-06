Odbor za imenovanja jednoglasno podržao Pupovca na čelu Odbora za ljudska prava

Saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove u četvrtak je jednoglasno i bez rasprave prihvatio prijedlog da se Milorad Pupovac (SDSS) izabere za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Sabor će danas, u okviru točke o izborima i imenovanjima, raspraviti i prijedlog da se Milorad Pupovac (SDSS) izabere za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Da bi Pupovac, nakon dosta prijepora, mogao biti izglasan za predsjednika toga Odbora, ako bude kandidat Kluba nacionalnih manjina, prošli je tjedan najavio premijer Andrej Plenković. "Tradicija je da uvijek Klub manjina daje svog predstavnika da bude predsjednik tog odbora. Mi ćemo, kao HDZ poštovati tu tradiciju, i drugi su se partneri s time složili. Domovinski pokret će vidjeti tko će biti kandidat, pa će sukladno tome glasati. To je na njima, ali koalicija će normalno funkcionirati", naglasio je premijer Plenković nakon koalicijskog sastanka nove parlamentarne većine.

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava prošli tjedan je nakon tog sastanka najavio da će DP napraviti svojevrstan korak nazad kao zalog stabilnom funkcioniranju većine, uvažavajući taj kut Plenkovića i HDZ-a, ali i svih drugih koalicijskih partnera da manjine trebaju određivati tko će voditi Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, iako ne dijele taj stav.

„Napravili smo kompromis da ćemo vidjeti tko je to ime. Ako to ime bude bilo tko tko nije član SDSS-a, DP-u je to prihvatljivo. Ako će se raditi o članu SDSS-a kao predstavniku političke stranke, DP i naši saborski zastupnici će biti protiv toga. Uz razumijevanje stava ostatka vladajuće većine da tu priču podrže sukladno svojim stavovima i vrijednostima”, kazao je Penava.

Pojasnio je da nemaju ništa protiv nijedne manjine, ali imaju puno toga što žele učiniti na zaštiti vrijednosti Domovinskog rata i zaštiti ljudskih prava, te su dobili podršku na dvije teme koje su civilizacijski doseg i norma. Jedna uključuje muzej koji će se baviti totalitarnim režimima, pri čemu se, kako je rekao, jednako tretira i fašizam i komunizam i nacizam, a druga je tema izmjena Zakona o grobljima kako bi se uklonili četnički spomenici s područja RH.

Mostov Nikola Grmoja ranije je kazao kao nije uobičajeno da vladajući predlože Pupovca za predsjednika Odbora budući da je sudjelovao u oporbenoj raspodjeli odbora, a ako ga podrži oporba to znači da pomaže Plenkoviću i opstanku Vlade HDZ-a i DP-a.

