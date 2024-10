Odbor saslušao kandidate, slijedi usuglašavanje o 10 ustavnih sudaca: 'Vjerujem da ćemo se dogovoriti'

Nakon što je saborski Odbor za Ustav u petak završio sa saslušanjem 62 kandidata za suce Ustavnog suda, predstavnici vladajućih i oporbe najavili su međusobno usuglašavanje oko deset imena pri čemu su kriteriji za izbor - iskustvo, integritet, ugled u javnosti te da nema kontroverzi. „Nakon saslušanja 62 kandidata u sljedećih nekoliko dana nam predstoje konzultacije unutar vladajuće većine, a nakon toga konzultacije i razgovor s oporbom da se usuglasimo oko tih 10 kandidata za Ustavni sud. Imamo mjesec i pol dana do početka prosinca kada ističe mandat sucima Ustavnog suda. Vjerujem da ćemo se dogovoriti i da ćemo ih u roku izabrati”, izjavio je predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica.

Kazao je da vjeruje da će uspjeti dogovoriti 10 sudaca te naglasio da su kriteriji vladajućih pri odabiru iskustvo, integritet i ugled koji osoba uživa u javnosti. „Vjerujem da ćemo se brzo dogovoriti i da ćemo u sljedeća dva tjedna možda doći do dogovora”, uvjeren je. Malenica je kazao da razgovore koji slijede s oporbom, s obzirom na to da je potrebna dvotrećinska većina, ne bi nazvao političkom trgovinom nego dogovorom između vladajuće većine i oporbe. „Vjerujem da će biti dovoljno mudrosti s jedne i s druge strane, i da ćemo to u razumnom roku riješiti tako da očekujem da ćemo do početka prosinca izabrati suce Ustavnog sudova”, naglasio je.

Malenica (HDZ): Bivši političari mogu biti članovi Ustavnog suda; izbor sudaca odvojiti od drugih aktivnosti

Mišljenja je da bivši političari mogu biti članovi Ustavnog sudova jer, kaže, čim se izaberu emancipiraju se od članstva, ne samo u političkoj stranci, nego i u članstvu u bilo kojim organizacijama jer to ne smije utjecati na njihov rad. Upitan hoće li se prikupljanje dvotrećinske većine vezati uz neke druge teme za koje je ona također potrebna, poručio je da to treba "svakako odvojiti" od bilo kakvih drugih aktivnosti i izbora, pogotovo što u narednom razdoblju slijede aktivnosti i izbori koje također trebaju dvotrećinsku većinu.

„Ustavni sud je važno tijelo koje brine o zaštiti ustavnih prava i sloboda građana i nadzire ustavnost i zakonitost. To je važno svima i kao postignuće u današnjem društvu i u pravnom sustavu da imamo Ustavni sud koji može rješavati i odgovarati na ustavne tužbe, kao i nadzirati rad drugih tijela”, zaključio je Malenica. Potpredsjednik Odbora, SDP-ov zastupnik Saša Đujić potvrdio je da nakon saslušanja kandidata slijedi političko usuglašavanje te da će prema HDZ-u nastupiti kao lijevo-liberalni blok.

Đujić (SDP): Lijevo-liberalni blok nastupa zajedno, u izboru sudaca nećemo ići "ispod kriterija"

"Mi smo se kao lijevo-liberalni blok dogovorili da ćemo zajednički nastupiti prema HDZ-u i da ćemo mi ovoga puta braniti određene kriterije ispod kojih nećemo ići”, najavio je. Pojasnio je da će sa svojim partnerima s ljevice u narednim danima analizirati razgovore s kandidatima, probati naći i usuglasiti prijedlog pet kandidata, a potom očekuje da bi za desetak dana krenuli u razgovore s HDZ-om oko usuglašavanja svih 10 ustavnih sudaca.

Đujić je kazao da "neće ići ispod kriterija" da to budu kandidati koji ne uživaju uživaju ugled u javnosti, za kojim se vuku neke kontroverze i one čiji bi izbor narušio dignitet Ustavnog suda, dodavši da ne misli da članstvo u političkim strankama baca sjenu na ljude jer bi to, po njemu, bila čak i degradacija političara. „Kandidate ćemo ocjenjivati kao osobe i pojedince i njihov rad i položaj u društvu”, poručio je. Kazao je i da je optimist da će se u sljedećih mjesec dana uspjeti dogovoriti i da neće biti ustavne krize ni bilo kakvih drugih problema. Također kaže da se izbor ustavnih sudaca neće vezati s nekim drugim temama za koje je također potrebna dvotrećinska većina u Saboru, da je riječ o neovisnom postupku te da nikakvi drugi razgovori i povezivanja ne dolaze u obzir.