Odbijali je pregledati, a onda je dobila strašnu dijagnozu: 'Rekli su mi da imam još šest mjeseci, nisam znala da je kašalj simptom'

Sibylle Schwarz, inženjerka računalnih znanosti iz Njemačke koja živi u Leylandu u Lancashireu, nije se previše uznemiravala kada je početkom 2022. godine razvila simptome koje je smatrala običnom prehladom. S obzirom na to da ima malu kćer i sina, pretpostavila je da je prenijela neku virozu od njih. Iako su simptomi potrajali nekoliko mjeseci, povjerovala je da će na kraju nestati.

Međutim, gotovo godinu dana nakon što je oboljela, otkrila je da njezin kašalj nije bio obična prehlada, već simptom nečega mnogo ozbiljnijeg – rak jednjaka. Liječnici su joj tada predvidjeli još samo šest do dvanaest mjeseci života. Nažalost, do dijagnoze je došla tek nakon što je morala proći kroz dva člana administrativnog osoblja koji je nisu shvatili ozbiljno. Prvi je odbio zakazati pregled i poslao je da kupi tablete protiv mučnine u ljekarni, unatoč tome što nije mogla gutati. Dva tjedna kasnije, kada je ponovo pokušala zakazati pregled, ponovo su joj savjetovali da ode do ljekarne. Tek tada je bila prisiljena moliti za zakazivanje pregleda kod liječnika.

U lipnju, kada je ponovno posjetila svog liječnika, novi je djelatnik na recepciji bio nešto susretljiviji i zakazao joj pregled. Liječnik je, nakon razgovora, pristao poslati je na endoskopiju kako bi bili sigurni u dijagnozu. Međutim, zbog toga što je još uvijek dojila svog sina, nije mogla biti sedirana za postupak, što je dovelo do dodatnog odgađanja endoskopije sve do kraja listopada.

U tih nekoliko mjeseci čekanja Sibylle je izgubila čak 25 kilograma. Nije mogla jesti, kosa joj je počela opadati, a razina željeza bila je alarmantno niska. Liječnik koji je kasnije obavio endoskopiju ispričao se zbog početne nesigurnosti u vezi njezinih simptoma. Nakon što je provedena endoskopija, dijagnosticiran joj je rak jednjaka, koji je bio prilično uznapredovao. Liječnici su joj prognozirali da će živjeti samo od šest do dvanaest mjeseci.

Ono što je nekoć izgledalo kao zimska prehlada, pretvorilo se u dijagnozu jednog od karcinoma s najmanjom šansom za preživljavanje. "Nisam znala da je kašalj simptom", kazala je za Daily Mail. Budući da su simptomi raka jednjaka, poput kroničnog kašlja, toliko nejasni i generički – i često se pogrešno zamjenjuju sa žgaravicom ili drugim želučanim problemima – prilike za ranu dijagnozu često se propuštaju.

Njezino liječenje započelo je šest tjedana nakon postavljanja dijagnoze, s četiri runde kemoterapije kako bi se smanjila izraslina i pripremila za operaciju. No, liječenje nije uspjelo: "Nažalost, kemoterapija nije baš pomogla", objasnila je. "U početku se tumor stvarno smanjio i mogla sam malo jesti, ali onda je opet narastao. Trebala sam sonda za hranjenje, a više nisam mogla ni vodu gutati. Kirurg je imao sastanak sa mnom i razgovarali smo o svim rezultatima skeniranja."

Iako joj je kirurg tada poručio da nije siguran ni da će operacija uroditi plodom, ona je nagovarala liječnike na zahvat. Srećom, poslušali su je i operacija je uspjela. Više od dvije godine nakon što joj je rečeno da joj preostaje još samo šest mjeseci života, Schwarz se prilagođava životu nakon operacije za koju su je upozorili da možda neće uspjeti - čak se i udala u prosincu 2022., samo dva mjeseca nakon dijagnoze.

"Sada se osjećam dobro. Mogu ponovno jesti većinu stvari, manje porcije, naravno, ali imam energije. Mogu se brinuti za svoju djecu. Ove godine punim 40 godina", kazala je Schwarz, koja je zahvalna na svakom novom danu. "Jučer sam razgovarala s nekim i on me pitao: 'Koji je tvoj petogodišnji plan?' Kao pacijentica s rakom, ne volite baš razmišljati unaprijed. Za pet godina moj sin će imati osam godina, a moja će kći, o Bože, biti usred puberteta. Bilo bi super da se život jednostavno ne mijenja, samo da sve ostane kako jest, da svi budu zdravi."

