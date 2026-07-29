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'ODVIKAVANJE OD OPOJNIH TVARI'

Odakle uopće potječe koncept 'iritiranih Bošnjaka'? Odgovor je jednostavan: od predsjednika SDA Bakira Izetbegovića

storyeditor/2026-07-18/PXL_110131_1185.jpg
Boris Ščitar/PIXSELL
VL
Autor
doc. dr. sc. Ivan Pepić
29.07.2026.
u 19:59
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U kontekstu hrvatskih zahtjeva za izmjene izbornog zakona u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH u predmetu ‘Ljubić’, Izetbegović je ocijenio da “upravo takvim diktatom iritiraju, umjesto da umire i odobrovolje bošnjačku stranu” (Bakir Izetbegović, 27. 1. 2020.). Štoviše, zaprijetio je novim izborom Željka Komšića, jer je njegov hrvatski sugovornik ‘iziritirao Bošnjake...’

Čitatelj bi, pročitavši nadnaslov, mogao pomisliti da je riječ o članku o odvikavanju od opojnih tvari. Naravno, nije riječ o tome. Prvi se pojam odnosi na “iritiranje Bošnjaka”. U brojnim medijima i političkom diskursu sve češće se čuje kako bi pojedini politički potezi mogli “iritirati Bošnjake”. Drugi se odnosi na “relaksaciju odnosa” Bošnjaka i Hrvata. O tom se pojmu sve više govori, osobito uoči Općih izbora u Bosni i Hercegovini (BiH) početkom listopada 2026. godine. Konačno, “apstinencija” predstavlja strategiju političkog pritiska na dominantnu skupinu. Takva je strategija primjenjivana u Sjevernoj Irskoj, Španjolskoj i drugim duboko podijeljenim društvima, ali dosad nije bila korištena u BiH.

Ključne riječi
Bakir Izetbegović BiH

Komentara 14

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SE
Serengeti
20:33 29.07.2026.

Bakri ili Alija ili Dosadno sve je to isto. Isti ton, ista retorika.

ZJ
Zvani_jongg
20:16 29.07.2026.

Im ih puno po zadatku kao naprimjer Vukan, Vvuković zvani Dosadno...To su sve Bakirovi igrci cesto su kod Bakira na istrukcijan.....Kako Hrvatin nanit nesreće i zlo...Na zadatku su.

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
20:15 29.07.2026.

Predemnijevam kako će Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini s obzirom na čvst stav, kontstruktivne ideje i mehanizme provedbe doprinijeti položaju Hrvata u BiH, ne hercegbosanaca jer to je politička skupina à la glasači DP-a koji BiH ne priznaju kao svoju državu, nego poštenih i radišnih Hrvata koji vrijedno rade i brinu o svojim prostorima na kojima su stoljećima i gdje trebaju i ostati što je primarni interes hrvatskog naroda u BiH i države Hrvatske kao matice domovine. Arlaukanjem ZDS, mržnjom spram Bošnjaka koje ovdje mnogi i dalje etiketiraju njihovom vjerskom, a ne nacionalnom odrednicom, ne poboljšava se status Hrvata u BiH, nego upravo suprotno. HDZ-u je neugodno boriti se za prava Hrvata što je jasno godinama, a posebno iz teksta ove rezolucije koja je kamilica, a ne prava rezolucija.

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