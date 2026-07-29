Odakle uopće potječe koncept 'iritiranih Bošnjaka'? Odgovor je jednostavan: od predsjednika SDA Bakira Izetbegovića

Čitatelj bi, pročitavši nadnaslov, mogao pomisliti da je riječ o članku o odvikavanju od opojnih tvari. Naravno, nije riječ o tome. Prvi se pojam odnosi na “iritiranje Bošnjaka”. U brojnim medijima i političkom diskursu sve češće se čuje kako bi pojedini politički potezi mogli “iritirati Bošnjake”. Drugi se odnosi na “relaksaciju odnosa” Bošnjaka i Hrvata. O tom se pojmu sve više govori, osobito uoči Općih izbora u Bosni i Hercegovini (BiH) početkom listopada 2026. godine. Konačno, “apstinencija” predstavlja strategiju političkog pritiska na dominantnu skupinu. Takva je strategija primjenjivana u Sjevernoj Irskoj, Španjolskoj i drugim duboko podijeljenim društvima, ali dosad nije bila korištena u BiH.
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