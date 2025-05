Od sutra nova cijena goriva, promjena je kod benzina, evo koliko će koštati

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

HRT kontrolori u Zadru pristojbu naplatili Čehinji zbog mobitela: 'Tako ih je isprepadao...'

HRT je na njezino ime poslao račune na adresu stana, i to ne samo za razdoblje do lipnja, do kraja 2025. godine, kada više neće biti tu. Ukupno je terete za pristojbu za 11 mjeseci ove godine, s iznosom od 10,62 eura mjesečno.