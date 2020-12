Od sutra nigdje bez propusnice: Tko ima pravo, kako se zahtjev podnosi i sve drugo što trebate znati

Sutra na snagu stupa Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj. Na oko 200 kontrolnih punktova oko 800 policajaca kontrolirat će kretanje građana između županija, koje će sada biti moguće samo uz predočenje propusnice.

A da do propusnice neće biti lako doći kao što je to bio slučaj tijekom prvog vala, jasno su poručili iz Stožera civilne zaštite i MUP-a. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je u utorak da je 60 posto zahtjeva odbijeno, a isto je potvrdio i njegov pomoćnik Damir Trut koji je za HRT dodao da je zaprimljeno čak 80 tisuća zahtjeva.

- Probajmo se suzdržati, imamo u ovom trenutku brojeve koji nam ukazuju na trend pada i ne bi bilo dobro da se opet vratimo u situaciju da brojevi rastu i da raste opterećenje zdravstvenog sustava, poručio je ministar Božinović.

Na koga se zabrana ne odnosi?

Propusnice izdaju županijski stožeri, odnosno Ravnateljstvo civilne zaštite ako se radi o opravdanim slučajevima koji nisu predviđeni Odlukom.

Zabrana se ne odnosi na osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu, dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, izvješćivanje javnosti, pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb, putovanja na posao i s posla kad je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-10 te diplomatsko osoblje.

>> VIDEO Stjepan Bošnjaković, načelnik Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije, na konferenciji za medije o velikom broju zahtjeva za propusnicama

Pri tome treba naglasiti da je obavezno posjedovanje neke identifikacijske isprave koja će potvrditi da osoba pripada jednoj od prethodno navedenih kategorija ili valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica. Za povratak u županiju prebivališta ili boravišta propusnica nije potrebna.

Propusnica također nije potrebna niti maloljetnoj djeci koja napuštaju županiju s roditeljima koji su dobili propusnicu, ali se preporučuje županijskim stožerima prethodno navesti imena djece koja s njima putuju.

Državljanima Republike Hrvatske koji dolaze iz inozemstva u domovinu nije potrebna propusnica. Kako navode iz Stožera, oni samo trebaju najkraćim putem otići do svog prebivališta, ali zato po povratku u inozemstvo trebaju propusnicu. Slično je i sa stranim državljanima koje se također upućuje da najkraćim putem dođu do mjesta gdje imaju osiguran smještaj te za to ne trebaju propusnicu. Za vrijeme boravka ne mogu se kretati između županija, a za povratak u inozemstvo propusnica im nije potrebna.

Stožer civilne zaštite na svojim je stranicama objavio listu najčešćih pitanja i odgovora koja građanima mogu pomoći u njihovim dilemama, a koja se može pronaći ovdje. Za sve one koji ne pronađu odgovor, mogu se obratiti na e-mail adresu propusnice@rdd.gov.hr (0-24h) ili na broj telefona 0800 80 90 (8-20h).

U sustav e-Propusnice možete ući putem ovog linka, a kako izgleda postupak prijave pogledajte u sljedećem videozapisu: