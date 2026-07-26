Berlinski nadbiskup nakon napada na Paradu ponosa: 'Strašno je razoriti tako radosnu proslavu'

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier izjavio je da je duboko potresen napadom automobilom u kojem je jedna osoba poginula, a najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih neke teško. „Svi smo potreseni i zgroženi napadom na Christopher Street Day u Berlinu, tijekom kojeg su stotine tisuća ljudi iz cijelog svijeta željele mirno i radosno slaviti te poslati poruku tolerancije i raznolikosti, poruku o samostalnom i ravnopravnom životu“, rekao je Steinmeier. Dodao je da je taj čin napad na otvoreno društvo, „na naš način života i zajedničkog suživota“.

Njegove su misli uz članove obitelji i prijatelje žene koja je poginula u napadu te uz teško ozlijeđene, kojima je poželio potpuni oporavak. Steinmeier je to izjavio u gradu Hamm tijekom Velikog hramskog festivala Hinduističke zajednice u Njemačkoj, pojašnjava Deutsche Welle. Berlinska policija trenutno polazi od pretpostavke da je riječ o ciljano izvedenom napadu te javno traga za osumnjičenikom. Berlinska Parada ponosa odnosno Christopher Street Day (CSD) jedna je od najvećih u Njemačkoj – svake godine u povorci sudjeluje nekoliko stotina tisuća ljudi.

Berlinski katolički nadbiskup Heiner Koch s velikom je zgroženošću reagirao na napad na Christopher Street Day (CSD) u Berlinu u subotu navečer. „Kako strašno! Tako radosnu proslavu brutalno uništiti“, izjavio je Koch na upit novinara. Najavio je da će tijekom nedjeljnih bogoslužja biti upućene molitve za pogođene te za miran suživot u društvu. „Mržnja ne smije pobijediti“, rekao je berlinski nadbiskup. „Zgroženost i tugu” izrazio je i Savez njemačke katoličke mladeži (BDKJ). „Palimo svijeću i molimo za sve koji su pogođeni ovim strašnim zločinom”, navodi se u prvoj reakciji Saveznog udruženja BDKJ-a objavljenoj na društvenim mrežama. Krovna organizacija katoličke mladeži sudjelovala je na CSD povorci i preko svoje biskupijske organizacije te drugih svojih podružnica.

Savezna ministrica pravosuđa Stefanie Hubig najavila mogućnost preuzimanja istrage od Glavnog saveznog državnog odvjetnika. „Ako budu ispunjeni zakonski uvjeti, Glavni savezni državni odvjetnik preuzet će daljnju istragu“, izjavila je Hubig u nedjelju u Berlinu. „Ovaj će zločin biti u potpunosti rasvijetljen i kazneno gonjen sa svom odlučnošću.“

Hubig je istaknula da CSD predstavlja „raznolikost, poštovanje, slobodu i životnu radost“. „Tko napada ljude koji mirno slave, napada te vrijednosti slobode, naše otvoreno društvo i queer zajednicu.“ Dodala je da queer zajednici nakon „ovog odvratnog zločina“ pripada posebna sućut i solidarnost. Glavni savezni državni odvjetnik u Karlsruheu u pravilu preuzima istrage u slučajevima teških kaznenih djela protiv unutarnje ili vanjske sigurnosti Njemačke. To uključuje, primjerice, terorizam, veleizdaju i špijunažu.

Emergency responders work on the site, after the annual Christopher Street Day (CSD) LGBT Pride demonstration was called off, after a car crashed into the crowd at Tiergarten park, leaving several people injured, in Berlin, Germany, July 25, 2026. REUTERS/Christian Mang TPX IMAGES OF THE DAY Photo: CHRISTIAN MANG/REUTERS Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS

Queer zajednica u zemlji je duboko potresena. „Duga je danas napuknula. Ovo je mračan dan za našu zajednicu i našu zemlju“, napisala je na Instagramu organizacija LSVD+ – Savez za queer raznolikost. „Naše su misli uz sve koji su izravno pogođeni.“Pokrajinska organizacija Berlin-Brandenburg poručila je: „Danas je dan žalosti. Naše su misli uz ozlijeđene, njihove obitelji i sve koji su morali svjedočiti događajima tijekom berlinskog CSD-a.“ Udruga je zamolila javnost da ne širi nagađanja dok ne budu dostupne provjerene informacije.LSVD+ zastupa interese lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba te drugih pripadnika queer zajednice.

Političari iz svih parlamentarnih stranaka osudili su nasilni čin tijekom Christopher Street Daya (CSD) u Berlinu kao napad na toleranciju i otvorenost prema svijetu.„Ovo je napad na naše društvo“, napisao je savezni kancelar Friedrich Merz u nedjelju ujutro na društvenoj mreži X. „Mi smo otvoreni i volimo slobodu – i to ćemo sačuvati i braniti.“ Dodao je da će „odvratan zločin“ biti procesuiran „sa svom strogošću“. „Stotine tisuća ljudi iz cijelog svijeta mirno su slavile Christopher Street Day“, napisao je Merz. „Željeli su pokazati da jedni prema drugima trebamo biti dobri i tolerantni.“

Predsjednice zastupničkog kluba Zelenih Britta Haßelmann i Katharina Dröge govorile su o „strašnom terorističkom činu“ usmjerenom protiv „queer osoba i njihovih prijateljica i prijatelja koji su prosvjedovali za jednaka prava i protiv zločina iz mržnje“. U zajedničkoj izjavi napisale su: „Tko napada ljude koji slave CSD, napada queer život, vidljivost i pravo da se živi slobodno, otvoreno i bez straha.“ Dodale su da je riječ o „napadu na cijelu zemlju, na našu slobodnu i liberalnu pravnu državu i sve ono što ona predstavlja“.

Slično se izrazio i potpredsjednik Bundestaga Bodo Ramelow iz Ljevice. „Ovo je napad na otvoreni svijet“, izjavio je Ramelow. Pozvao je na odlučnu borbu protiv netrpeljivosti prema queer osobama. „Duga je snažan simbol slobode, a CSD je izraz raznolikosti. Tugujmo zajedno i budimo zajedno protiv mržnje i nasilja!“ Savezna ministrica za obitelj Karin Prien (CDU) izjavila je: „Tko napada ljude koji se zalažu za raznolikost, slobodu i međusobno poštovanje, napada sve nas – naše otvoreno i tolerantno društvo, a time i samo srce naše demokracije.“

Predsjednik zastupničkog kluba CSU-a u Bundestagu Alexander Hoffmann govorio je o „napadu na slobodan način života u Njemačkoj u cjelini“. Na društvenoj mreži X dodao je: „Protiv terorizma, bez obzira iz kojeg smjera dolazio, moramo se boriti najvećom mogućom odlučnošću.“

Members of the police stand at Tiergarten park after a deadly incident in which a vehicle crashed into a crowd near Berlin's annual Christopher Street Day Pride parade on Saturday evening, leaving multiple people injured and the parade called off, in Berlin, Germany, July 26, 2026. REUTERS/Christian Mang Photo: CHRISTIAN MANG/REUTERS Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS

Christopher Street Day (CSD), koji je planiran za nedjelju poslijepodne u Mühldorfu u Gornjoj Bavarskoj, održat će se unatoč napadu na rubu CSD-a u Berlinu. „Upravo nakon ovako strašnog događaja još je važnije da ne dopustimo da nas zastraše ili potisnu“, poručili su organizatori. Dodatne sigurnosne mjere neće biti uvedene jer već postoji opsežan sigurnosni koncept. I policija je u nedjelju ujutro priopćila da će se događaj održati prema planu.

U objavi na Instagramu organizatori iz Mühldorfa izrazili su „duboku sućut“ ozlijeđenima te prijateljima i članovima obitelji preminule osobe. Istaknuli su da će učiniti sve kako bi se manifestacija u Mühldorfu ipak mogla održati sigurno i vidljivo. „Upravo ovakvi zločini pokazuju zašto je CSD i dalje potreban.“ Dodali su da upravo zbog takvih zločina i neprijateljstva kojima su queer osobe i dalje izložene u društvu i organiziraju CSD.