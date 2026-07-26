VIDEO Hrvatski piloti u borbi protiv vatrene stihije, oglasio se Macron: 'Hvala Hrvatska'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u borbi protiv velikih požara koji su zahvatili Francusku. "Hvala Hrvatska", napisao je Macron na hrvatskom jeziku na društvenoj mreži X, uz hrvatsku i europsku zastavu.

Njegova poruka uslijedila je nakon objave Ministarstva obrane o sudjelovanju hrvatskih vojnih pilota u misiji rescEU. "Hrvatski vojni piloti zajedno s drugim zračnim snagama saveznika pomažu Francuskoj u sklopu misije rescEU u borbi s vatrenim stihijama", objavio je MORH. Hrvatski protupožarni piloti u prva dva dana izveli su 72 leta te na požarišta izbacili 402 tone vode.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva angažirani su u Francuskoj, gdje zajedno s francuskim kolegama sudjeluju u borbi protiv velikih šumskih požara koji su zahvatili područje oko Bordeauxa, posebice Biscarrosse.

Hrvatski piloti u Francuskoj se nalaze od petka, 24. srpnja, u sklopu RescEU misije pružanja pomoći, a prvog dana bili su angažirani na području Salernesa. Dan kasnije prebačeni su u područje Bordeauxa, gdje su se uključili u gašenje požara velikih razmjera. U prva dva dana operativnog djelovanja hrvatski piloti ostvarili su 72 leta, ukupno 13 sati i 30 minuta naleta, te su na požarišta izbacili čak 402 tone vode.

Pilot 855. protupožarne eskadrile bojnik Ante Vranjić javio se iz baze iz Bordeauxa te opisao detalje angažmana pripadnika 855. protupožarne eskadrile. "Ovo je naš treći dan RescEU misije pružanja potpore Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore zajedno s našim francuskim kolegama da požare stavimo pod kontrolu", poručio je Vranjić.

FOTO Čak 72 leta, 13 sati i 402 tone vode: Pogledajte kako se hrvatski piloti bore protiv požara u Francuskoj

Istaknuo je kako je glavna zadaća međunarodnih snaga zaštita ljudi, njihove imovine i prirode. "Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu te nam je iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku i pomagati našim francuskim prijateljima s ostalim međunarodnim snagama kad je to najpotrebnije“, zaključio je bojnik Vranjić.