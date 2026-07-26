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NAJBOLJI NA BALKANU

YouTuber usporedio ćevape iz Srbije i Bosne pa bez dvojbe odabrao pobjednika

Foto: TikTok/Screenshot
1/4
VL
Autor
Eva Berišić
26.07.2026.
u 16:11
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Nakon što je pokazao potpuno prazne tanjure, na kojima su se, osim ćevapa, nalazile i pljeskavice te kobasice, YouTuber je iznio konačnu ocjenu.

Poznati YouTuber Kiran Brown, koji si je, kako sam kaže, zadao cilj posjetiti svaku zemlju svijeta i prikazati je iskreno i bez uljepšavanja, doputovao je u Beograd te je, kako nalaže tradicija, u glavnom gradu Srbije probao ćevape. – Ovdje navodno poslužuju najbolje ćevape u cijeloj Srbiji. Provjerimo je li ta tvrdnja doista točna – rekao je na početku videosnimke koju je objavio na TikToku.

Ćevapi su jedno od mojih omiljenih balkanskih jela – nastavio je Brown dok mu je konobar donosio porciju posluženu u somunu. – Ljudi, jeo sam ih i u Bosni, pa ćemo sada vidjeti jesu li ovdje u Srbiji jednako dobri. Odabrali smo najbolje mjesto na kojem ih možemo kušati. Izvrsni su. Mogao bih ih jesti svaki dan – oduševljeno je zaključio.

@kieranbrowntravel Is this Serbia’s best Cevapi? 🇷🇸 #serbia #serbiatiktok #belgrade #serbia🇷🇸 #travel ♬ Le Monde (From Talk to Me) - Richard Carter

Nakon što je pokazao potpuno prazne tanjure, na kojima su se, osim ćevapa, nalazile i pljeskavice te kobasice, YouTuber je iznio konačnu ocjenu. – Fantastično. Zapravo, ćevapi koje sam jeo u Srbiji bili su mi bolji od onih koje sam probao u Bosni – poručio je Brown.
Ključne riječi
ćevapi Youtuber Srbija

Komentara 2

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DR
DrJok
16:21 26.07.2026.

ne znam gde je probao cevape. ako je u beogradu, onda nema pojma. najbolji cevapi na planeti zemlji su u novom pazaru, i ne bilo gde, vec u dve cevabdzinice, necu da ih reklamiram, iako zasluzuju. mene od novog pazara radvaja velika kilometraza, ali castim sebe bar jednom godisnje.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
16:15 26.07.2026.

a po čemu je taj lik relevantan za ocjenu ćevapa???

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