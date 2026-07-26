YouTuber usporedio ćevape iz Srbije i Bosne pa bez dvojbe odabrao pobjednika

Poznati YouTuber Kiran Brown, koji si je, kako sam kaže, zadao cilj posjetiti svaku zemlju svijeta i prikazati je iskreno i bez uljepšavanja, doputovao je u Beograd te je, kako nalaže tradicija, u glavnom gradu Srbije probao ćevape. – Ovdje navodno poslužuju najbolje ćevape u cijeloj Srbiji. Provjerimo je li ta tvrdnja doista točna – rekao je na početku videosnimke koju je objavio na TikToku.

– Ćevapi su jedno od mojih omiljenih balkanskih jela – nastavio je Brown dok mu je konobar donosio porciju posluženu u somunu. – Ljudi, jeo sam ih i u Bosni, pa ćemo sada vidjeti jesu li ovdje u Srbiji jednako dobri. Odabrali smo najbolje mjesto na kojem ih možemo kušati. Izvrsni su. Mogao bih ih jesti svaki dan – oduševljeno je zaključio.

Nakon što je pokazao potpuno prazne tanjure, na kojima su se, osim ćevapa, nalazile i pljeskavice te kobasice, YouTuber je iznio konačnu ocjenu. – Fantastično. Zapravo, ćevapi koje sam jeo u Srbiji bili su mi bolji od onih koje sam probao u Bosni – poručio je Brown.