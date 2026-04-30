Nova etapa razvoja

Novo ime, ista predanost. ZB Invest postaje UniCredit Invest

Financije
Ilustracija/Shutterstock
VL
Autor
VL
30.04.2026.
u 14:04

UniCredit Invest preuzima i novu ulogu regionalnog centra za upravljanje fondovima unutar UniCredita, čime doprinosi i daljnjem pozicioniranju Zagreba kao financijskog središta regije

U godini u kojoj slavi 25. obljetnicu uspješnog poslovanja, ZB Invest mijenja ime i postaje UniCredit Invest. Nova etapa razvoja donosi i novu poziciju regionalnog centra za upravljanje fondovima unutar Grupe UniCredit. Promjena će klijentima otvoriti pristup još širem spektru investicijskih rješenja, pružiti jaču povezanost s međunarodnom platformom te osigurati dodatnu razinu stručnosti i inovacija. Pritom vrijednosti koje su obilježile dosadašnje poslovanje ostaju iste: povjerenje, stabilnost i odgovornost. Za klijente se također ništa ne mijenja – ulaganja i udjeli u fondovima te uvjeti ugovora i naknade ostaju nepromijenjeni, s istim timom stručnjaka i kanalima komunikacije i podrške.

U novu fazu UniCredit Invest ulazi kao platforma koja povezuje lokalno znanje i pan-europsku snagu. Mi smo platforma kroz koju se razvijaju i skaliraju investicijska rješenja i ključni dio strategije rasta Grupe UniCredit. Prijenos duboke ekspertize, izgrađene kroz četvrt stoljeća poslovanja, temelj je za daljnji razvoj inovativnih proizvoda i njihov ulazak na druga tržišta Grupe, pri čemu se Hrvatska unutar Grupe pozicionira kao neizostavan izvor stručnosti. Ujedno se jača i uloga Zagreba kao regionalnog financijskog središta“, izjavila je Maja Bešević Vlajo, predsjednica Uprave UniCredit Investa.

Nova faza razvoja i prelazak iz vodećeg lokalnog društva za upravljanje UCITS fondovima u regionalni centar izvrsnosti za fondove Grupe nose potpis krovne strategije UniCredit Unlimited. Ključni fokus i dalje ostaje na razvoju i upravljanju fondovima za više tržišta kroz jedinstveni model te aktivnoj ulozi u rastu u Grupi. Pritom u središtu poslovanja ostaje stvaranje dodatne vrijednosti za klijente. Suradnjom UniCredit Investa i Zagrebačke banke klijentima banke osiguravaju se širi i jednostavniji pristup investicijskim rješenjima te ulaganja u investicijske proizvode u sigurnom i reguliranom okruženju.

ZB Invest osnovan je 2000. godine, u stopostotnom vlasništvu Zagrebačke banke. Od samih početaka bio je među pionirima industrije investicijskih fondova u Hrvatskoj te je ubrzo izrastao u jednog od ključnih pokretača razvoja tržišta kapitala. Kontinuiranim razvojem i dosljednim fokusom na kvalitetu usluge zauzeo je vodeću poziciju u UCITS industriji, s razvijenom cjelovitom paletom proizvoda koja obuhvaća novčane, obvezničke, mješovite i dioničke fondove, fondove životnog ciklusa, fondove sa štićenom glavnicom, kao i brojne inovativne proizvode te kompleksna investicijska rješenja. Danas ukupna imovina kojom UniCredit Invest upravlja premašuje 1,5 milijardi eura, pri čemu je u 2025. godini ostvaren porast od čak 69 posto koji dokazuje trend rasta povjerenja klijenata i tržišta.

Financije

Ključne riječi
UniCredit Invest ZB Invest

