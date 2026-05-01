Zlato između kratkoročnih oscilacija i dugoročne snage: zašto padovi ne mijenjaju širu sliku?

Tržište zlata je proteklih dana još jednom pokazalo koliko se brzo raspoloženje investitora može promijeniti, ali i koliko je njegova temeljna uloga u globalnom financijskom sustavu stabilna. Dok kratkoročne oscilacije stvaraju dojam nesigurnosti, šira slika ostaje jasna – zlato i dalje potvrđuje svoj status dugoročne zaštite vrijednosti u svijetu obilježenom krizama.

U petak, 24. travnja, cijena zlata zaključena je na 4.672,66 dolara po unci, čime je ostvaren blagi pad od −0,8 %. Novi tjedan započeo je u optimističnom tonu pa u ponedjeljak zlato doseže 4.710,91 dolara. Takav rast bio je potaknut povećanom potražnjom za sigurnim utočištima u kontekstu geopolitičkih napetosti, ali i očekivanjima blaže monetarne politike.

Ipak, već od utorka slijedi korekcija. Cijena pada na 4.631,47 dolara, a zatim u srijedu i četvrtak dodatno slabi na oko 4.580 dolara po unci – razinu koja se zadržala i danas. Glavni razlog takvog kretanja leži u rastu cijena nafte koji potiče inflacijske strahove i smanjuje izglednost brzog smanjenja kamatnih stopa. Tržišta općenito očekuju da će kamatne stope ostati nepromijenjene, ali pravo je pitanje kakve će smjernice Fed dati u vezi s ekonomskim posljedicama tekućeg sukoba na Bliskom istoku. Upravo viši prinosi i snažniji dolar kratkoročno smanjuju atraktivnost zlata, koje ne nosi kamatu.

No, istodobno isti ti faktori dugoročno rade u korist zlata. Geopolitičke napetosti, osobito povezane s krizom na Bliskom istoku i odnosima između SAD-a i Irana, i dalje održavaju visoku razinu neizvjesnosti na tržištima. Zastoj u pregovorima i poremećaji na energetskom tržištu podižu cijene nafte i inflaciju, što dodatno povećava interes za sigurnu imovinu poput zlata. Drugim riječima, iako kratkoročno mogu vršiti pritisak na cijenu, ovi rizici dugoročno jačaju investicijsku logiku držanja zlata .

Dodatnu potvrdu stabilnih temelja daje i struktura potražnje. Unatoč padu potražnje za nakitom, ukupna globalna potražnja za zlatom je porasla, ponajviše zahvaljujući ulaganjima u poluge i zlatnike te zahvaljujući pojačanim kupnjama središnjih banaka. Analitičari pritom očekuju nastavak rasta cijene u srednjem roku, uz projekcije koje idu i iznad 5.000 dolara po unci ako se geopolitičke napetosti nastave.

Važno je naglasiti kako ovotjedni pad ne predstavlja promjenu trenda, već klasičnu tržišnu korekciju nakon snažnog rasta. Zlato je i dalje u pozitivnom teritoriju na godišnjoj razini, a dugoročno gledano bilježi impresivan rast od oko 160 posto u posljednjih pet godina. Upravo ta perspektiva čini ga jednim od rijetkih instrumenata koji uspješno balansiraju između zaštite od inflacije i očuvanja vrijednosti kapitala.

Po svemu sudeći, protekli tjedan donio je očekivanu dozu volatilnosti, ali ne i promjenu u temeljnoj priči. Zlato je zatvorilo travanj u plusu, s mjesečnim rastom od oko 1 %, što upućuju na to da se tržište ne nalazi u fazi sloma, već u procesu zdrave korekcije unutar dugoročnog uzlaznog trenda. Zlato ostaje snažno ukorijenjeno kao sigurno utočište u vremenu globalnih nestabilnosti. Kratkoročne oscilacije stoga treba promatrati kao dio tržišne dinamike, dok dugoročni trend i dalje ide u prilog investitorima koji traže stabilnost u nesigurnom okruženju.