PRVO ULAGANJE U HRVATSKOJ

AikGroup preuzima Podravsku banku

Banke i bankomati u širem centru grada Zagreba
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.05.2026.
u 13:11

Financijski holding AikGroup potpisao je ugovore o kupoprodaji dionica s ciljem stjecanja većinskog udjela u Podravskoj banci, čime započinje svoje prvo ulaganje na hrvatskom tržištu. Prema dostupnim informacijama, AikGroup planira preuzeti 613.567 dionica, što predstavlja oko 91,75% temeljnog kapitala banke. Dogovorena cijena iznosi 68,7851 eura po dionici, a dovršetak transakcije očekuje se u narednim mjesecima, nakon dobivanja svih potrebnih regulatornih odobrenja.

Za zaključenje posla potrebno je odobrenje Hrvatske narodne banke, Europske središnje banke, kao i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskoj, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Nakon dovršetka transakcije AikGroup će biti obvezan objaviti ponudu za preuzimanje preostalih dionica Podravske banke, u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava. Predsjednik Uprave AikGroup Razvan Munteanu izjavio je kako ova akvizicija predstavlja važan korak u daljnjem širenju poslovanja grupe. Istaknuo je da je riječ o drugoj uzastopnoj godini geografskog širenja te da je cilj ostvariti snažnu prisutnost diljem jugoistočne Europe.

Dodao je kako će ulazak na hrvatsko tržište omogućiti pružanje kvalitetnih financijskih usluga svim segmentima klijenata, uz jačanje uloge pouzdanog partnera lokalnom gospodarstvu i održivom razvoju. AikGroup već posluje u više zemalja regije, uključujući Srbiju, Sloveniju i Crnu Goru, s više od 3.200 zaposlenika i ukupnom imovinom većom od 10 milijardi eura.

Podravska banka, s tradicijom duljom od 150 godina, prepoznata je po snažnoj usmjerenosti na regionalni razvoj i suradnju s malim i srednjim poduzetnicima, što ovu akviziciju čini značajnom i za domaće gospodarstvo. Ova transakcija predstavlja važan korak u daljnjoj konsolidaciji bankarskog sektora u regiji jugoistočne Europe.

Ključne riječi
dionice ulaganje Podravska banka

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
13:41 04.05.2026.

A vlasnik te" financijske grupacije " je tko? Možda bi bilo dobro znati.

