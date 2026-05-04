STEM Learning Network – mjesečni kalendar aktivnosti za svibanj 2026.

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.555,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.
Prijavitelj je Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak. Partneri na projektu su: Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Algebra Bernays, Osnovna škola Hvar, Osnovna škola Pirovac, Osnovna škola Jakova Gotovca i Osnovna škola Mladost.
Projekt se provodi na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, i Grada Zagreba.
Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta planirano je održavanje 240 STEM radionica sa sljedećim temama: STEAM matematika, Astronomija, Biologija i ekologija mora i GIS edukativne radionice, zatim organiziranje 24 STEM manifestacije, edukacije za zaposlenike/volontere OCD-a i partnerskih odgojno-obrazovnih institucija, studijski posjet inozemnoj organizaciji i pohađanje nacionalnih sajmova/konferencija.
Za više informacija posjetite esf.hr.
Mjesečni kalendar događanja za svibanj 2026. uključuje sljedeće aktivnosti:
|Aktivnost 3.2. Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima
|DATUM ODRŽAVANJA
|VRIJEME ODRŽAVANJA
|PROGRAM STEM RADIONICA
|NAZIV STEM RADIONICE
|MJESTO ODRŽAVANJA
|05.05.26
|13:00-14:30
|STEAM Matematika
|LEGO WeDo u akciji
|OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Kovačića 2, Šibenik
|06.05.26
|13:00 - 14:30
|STEAM Matematika
|LEGO WeDo u akciji
|OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Kovačića 2, Šibenik
|14.05.26
|15:00 - 16:30
|STEAM Matematika
|LEGO WeDo u akciji
|OŠ “Bol” Split, Hrvatskih iseljenika 10, Split
|04.05.26
|12:30 - 14:00
|STEAM Matematika
|Robot – znanstveni istraživač
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
|04.05.26
|14:00 - 15:30
|STEAM Matematika
|Robot – znanstveni istraživač
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
|11.05.26
|12:30 - 14:00
|STEAM Matematika
|Robot – znanstveni istraživač
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
|06.05.26
|12:20 - 13:50
|GIS edukativne radionice
|Promatramo Zemlju iz svemira
|OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Kovačića 2, Šibenik
|26.05.26
|18:20 - 19:50
|GIS edukativne radionice
|Žedno tlo
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
|27.05.26
|17:30 - 19:00
|GIS edukativne radionice
|Žedno tlo
|OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb
|11.5.2026.
|16:30-18:00
|Radionice astronomije
|Sunčev sustav
|OŠ Meterize, Put kroz Meterize 46, Šibenik
|25.05.26
|16:30-18:00
|Radionice astronomije
|Mjesečeve mijene
|OŠ Meterize, Put kroz Meterize 46, Šibenik
|11.5.2026.
|16:30-18:00
|Biologija i ekologija mora
|Ispod ljuske
|OŠ Meterize, Put kroz Meterize 46, Šibenik
|25.05.26
|16:30-18:00
|Biologija i ekologija mora
|Preživi kao morski mutant
|OŠ Meterize, Put kroz Meterize 46, Šibenik
Programi STEM radionica usmjereni su prema djeci osnovnoškolskog obrazovanja od 1. do 8. razreda osnovne škole. Sudjelovanje na STEM radionicama je besplatno za sve sudionike.
|Aktivnost 4. Promocija STEM područja na javnim mjestima
|DATUM ODRŽAVANJA
|VRIJEME ODRŽAVANJA
|AKTIVNOST
|MJESTO ODRŽAVANJA
|15.05.26
|10:00:00 AM
|STEM manifestacija
|Društveni dom Unešić, Trg dr. Franje Tuđmana 40, Unešić
Za sudjelovanje u STEM radionicama potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa te suglasnost roditelja/skrbnika. Navedeni dokumenti, način prijave i kratki opis STEM radionica se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama:
https://institutspartak.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/
https://krugovi.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/
Sudjelovanje na STEM manifestaciji je besplatno za sve sudionike.
Kontakt za više informacija:
Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak
Ulica 8. udarne dalmatinske brigade 40, 22000 Šibenik
E-mail: ispartak.stem@gmail.com
Telefon: 099/190-3083, 022/493-165