STEM Learning Network – mjesečni kalendar aktivnosti za svibanj 2026.

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.555,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.

Prijavitelj je Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak. Partneri na projektu su: Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Algebra Bernays, Osnovna škola Hvar, Osnovna škola Pirovac, Osnovna škola Jakova Gotovca i Osnovna škola Mladost.

Projekt se provodi na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, i Grada Zagreba.

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta planirano je održavanje 240 STEM radionica sa sljedećim temama: STEAM matematika, Astronomija, Biologija i ekologija mora i GIS edukativne radionice, zatim organiziranje 24 STEM manifestacije, edukacije za zaposlenike/volontere OCD-a i partnerskih odgojno-obrazovnih institucija, studijski posjet inozemnoj organizaciji i pohađanje nacionalnih sajmova/konferencija.

Mjesečni kalendar događanja za svibanj 2026. uključuje sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 3.2. Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA PROGRAM STEM RADIONICA NAZIV STEM RADIONICE MJESTO ODRŽAVANJA 05.05.26 13:00-14:30 STEAM Matematika LEGO WeDo u akciji OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Kovačića 2, Šibenik 06.05.26 13:00 - 14:30 STEAM Matematika LEGO WeDo u akciji OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Kovačića 2, Šibenik 14.05.26 15:00 - 16:30 STEAM Matematika LEGO WeDo u akciji OŠ “Bol” Split, Hrvatskih iseljenika 10, Split 04.05.26 12:30 - 14:00 STEAM Matematika Robot – znanstveni istraživač OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb 04.05.26 14:00 - 15:30 STEAM Matematika Robot – znanstveni istraživač OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb 11.05.26 12:30 - 14:00 STEAM Matematika Robot – znanstveni istraživač OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb 06.05.26 12:20 - 13:50 GIS edukativne radionice Promatramo Zemlju iz svemira OŠ Fausta Vrančića, Trg Ivana Kovačića 2, Šibenik 26.05.26 18:20 - 19:50 GIS edukativne radionice Žedno tlo OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb 27.05.26 17:30 - 19:00 GIS edukativne radionice Žedno tlo OŠ Bartola Kašića, Vrisnička 4, Zagreb 11.5.2026. 16:30-18:00 Radionice astronomije Sunčev sustav OŠ Meterize, Put kroz Meterize 46, Šibenik 25.05.26 16:30-18:00 Radionice astronomije Mjesečeve mijene OŠ Meterize, Put kroz Meterize 46, Šibenik 11.5.2026. 16:30-18:00 Biologija i ekologija mora Ispod ljuske OŠ Meterize, Put kroz Meterize 46, Šibenik 25.05.26 16:30-18:00 Biologija i ekologija mora Preživi kao morski mutant OŠ Meterize, Put kroz Meterize 46, Šibenik

Programi STEM radionica usmjereni su prema djeci osnovnoškolskog obrazovanja od 1. do 8. razreda osnovne škole. Sudjelovanje na STEM radionicama je besplatno za sve sudionike.

Aktivnost 4. Promocija STEM područja na javnim mjestima DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA AKTIVNOST MJESTO ODRŽAVANJA 15.05.26 10:00:00 AM STEM manifestacija Društveni dom Unešić, Trg dr. Franje Tuđmana 40, Unešić

Za sudjelovanje u STEM radionicama potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa te suglasnost roditelja/skrbnika. Navedeni dokumenti, način prijave i kratki opis STEM radionica se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama:

https://institutspartak.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/

https://krugovi.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/

Sudjelovanje na STEM manifestaciji je besplatno za sve sudionike.

Kontakt za više informacija:

Institut za razvoj ljudskih potencijala Spartak

Ulica 8. udarne dalmatinske brigade 40, 22000 Šibenik

E-mail: ispartak.stem@gmail.com

Telefon: 099/190-3083, 022/493-165