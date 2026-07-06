Intesa Sanpaolo ubrzava razvoj naprednih savjetodavnih usluga u srednjoj i istočnoj Europi te Egiptu pokretanjem nove mreže financijskih savjetnika

Intesa Sanpaolo ulazi u novu fazu međunarodnog razvoja u području upravljanja imovinom i zaštite (Wealth Management & Protection) pokretanjem jedinstvenog savjetodavnog modela unutar svojih inozemnih banaka, inspiriranog najboljim praksama Fideurama. Kako je najavljeno kampanjom novog pozicioniranja brenda „Računajte na pravi savjet“ („Bank on the Right Advice“) , u srednjoj i istočnoj Europi te Egiptu uvodi se novi, napredni pristup savjetovanju temeljen na personaliziranom pristupu, dugoročnim odnosima s klijentima i većoj operativnoj fleksibilnosti. Riječ je o daljnjem koraku u provedbi Poslovnog plana 2026. – 2029. koji je predstavio glavni izvršni direktor Intese Sanpaolo Carlo Messina.

Novi model pokrenut je uspostavom mreže financijskih savjetnika koja već djeluje u Slovačkoj i Mađarskoj, a postupno će se proširiti i na druge zemlje: Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Rumunjsku, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Moldaviju, Ukrajinu, Češku i Egipat. Cilj je do kraja provedbe Poslovnog plana dosegnuti približno 1.200 financijskih savjetnika i 2.500 menadžera za odnose s klijentima koji će pružati usluge za milijun klijenata segmenta affluent.

Inicijativa se oslanja na iskustvo i stručnost koje je razvio Fideuram, društvo koje je postavilo temelje modernog modela financijskog savjetovanja u Italiji te već više od 50 godina predstavlja referentnu točku u području upravljanja imovinom i privatnog bankarstva. Podršku će pružati napredne tehnološke platforme, poput BlackRockova sustava Aladdin Wealth, kao i sofisticirani modeli analize rizika, s ciljem pružanja učinkovite podrške klijentima u različitim tržišnim okolnostima.

Financijski savjetnici moći će pružati usluge koje su još prailagođenije potrebama klijenata zahvaljujući većoj fleksibilnosti u pogledu mjesta i vremena rada, kombinirajući znanja i mogućnosti lokalnih banaka sa snagom velike međunarodne grupacije kao što je Intesa Sanpaolo. Ponuda će uključivati inovativna rješenja u području investicija, zaštite i savjetovanja, podržana stručnošću specijaliziranih društava Grupe, među kojima su Eurizon i Intesa Sanpaolo Assicurazioni, kao i strateškim partnerstvom s vodećim međunarodnim društvima u području upravljanja imovine i zaštite.

Paola Papanicolaou, glavna direktorica Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo Foto: Ustupljena fotografija

„Pokretanje mreže financijskih savjetnika, izjavila je Paola Papanicolaou, glavna direktorica Sektora inozemnih banaka (IBD) Intesa Sanpaolo, predstavlja daljnji iskorak u strateškom razvoju naših inozemnih banaka i dodatno jača njihovu ulogu kao pokretača rasta Grupe izvan Italije. Taj je razvojni put nedavno dodatno osnažen kampanjom „Računajte na pravi savjet“, koja potvrđuje vodeću poziciju Intese Sanpaolo u području upravljanja imovinom i zaštite i na inozemnim tržištima, zahvaljujući bliskoj suradnji sa Sektorima za upravljanje imovinom koje vodi Tommaso Corcos.“

„Naš je cilj", nastavila je Paola Papanicolaou, „dodatno unaprijediti razinu usluge i personalizacije u zemljama srednje i istočne Europe te u Egiptu, oslanjajući se na stručnost lokalnih distribucijskih mreža i pružajući klijentima podršku u donošenju financijskih odluka kao pouzdan partner koji nudi jasne, odgovorne i personalizirane savjete u okviru snažnih i dugoročnih odnosa.“