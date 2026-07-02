INA širi mrežu Fresh Corner kioska diljem Hrvatske: Traže se atraktivne lokacije za zakup

Ovaj poslovni iskorak otvara izvrsnu priliku za vlasnike zemljišta diljem Hrvatske koji žele osigurati stabilan i dugoročan prihod kroz partnerstvo s jednom od najstabilnijih domaćih kompanija. INA je u potrazi za mikrolokacijama koje karakterizira visoka frekvencija pješačkog prometa, a u obzir dolaze lokacije u svim regijama, s posebnim naglaskom na urbana središta i tranzitne zone.
Što se točno traži? Tehnički uvjeti i idealne lokacije
Kako bi lokacija bila uzeta u razmatranje, potrebno je ispuniti nekoliko osnovnih preduvjeta. Prije svega, zemljište se mora nalaziti unutar građevinske zone, a minimalna potrebna površina za zakup iznosi 30 četvornih metara (pri čemu je tlocrtna površina samog Fresh Corner kioska 15 m²). Također, ključno je da na lokaciji postoje osigurani ili lako dostupni priključci za električnu energiju, vodu te odvodnju.
Kada je riječ o pozicioniranju, fokus je stavljen na prostore na kojima se svakodnevno kreće velik broj ljudi. Prednost stoga imaju mikrolokacije u blizini važnih prometnih, poslovnih ili društvenih čvorišta, kao što su:
- pješačke zone i frekventni gradski trgovi
- autobusni i željeznički kolodvori te trajektne luke
- trgovački centri i veliki poslovni kompleksi
- klinički bolnički centri i sveučilišni kampusi.
Sigurno partnerstvo i dodana vrijednost za lokalnu zajednicu
Širenjem formata na samostalne kioske, Fresh Corner donosi svoju prepoznatljivu kvalitetu i u one dijelove gradova gdje kupci do sada nisu imali priliku uživati u njihovoj ponudi. Za vlasnike zemljišta, s druge strane, ovo predstavlja idealan model monetizacije prostora. INA nudi siguran i stabilan zakup, transparentne ugovorne odnose te profesionalnu podršku tijekom cijelog trajanja partnerstva. Osim financijske stabilnosti za najmodavca, postavljanje modernog ugostiteljskog objekta poput Fresh Cornera podiže estetsku i uslužnu vrijednost same mikrolokacije, pružajući prolaznicima novu zonu za predah i osvježenje.
Kako predati ponudu?
Svi zainteresirani vlasnici zemljišta koji ispunjavaju navedene uvjete mogu poslati svoje ponude. Radi brže i učinkovitije evaluacije, ponuditelji se mole da u prijavi navedu sljedeće podatke:
- točnu adresu lokacije (po mogućnosti uz navođenje broja katastarske čestice i katastarske općine)
- fotografije lokacije iz više kutova, kao i fotografije neposredne okolice
- informacije o dostupnoj infrastrukturi (status priključaka za struju, vodu i kanalizaciju)
- okvirnu procjenu protoka pješaka, ako je takav podatak dostupan ili mjerljiv.
Ponude i upiti primaju se putem službene e-mail adrese: razvojmpm@ina.hr.
Postanite dio uspješne priče i osigurajte svojoj nekretnini dugoročnu vrijednost uz partnera na kojeg se možete osloniti.