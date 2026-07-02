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INA širi mrežu Fresh Corner kioska diljem Hrvatske: Traže se atraktivne lokacije za zakup

INA
Foto: INA
VL
Autor
Promo
02.07.2026.
u 09:36

Fresh Corner, prepoznatljivi ugostiteljski koncept vodeće naftne kompanije u regiji, kreće u novu fazu širenja poslovanja izvan svojih standardnih prodajnih mjesta. S ciljem da vrhunsku Fresh Corner kavu, legendarni hot dog, svježe sendviče, pizza wrap i druge prepoznatljive proizvode učini još dostupnijima građanima i turistima, INA - Industrija nafte, d.d. službeno je otvorila poziv za zakup atraktivnih zemljišta namijenjenih postavljanju samostalnih Fresh Corner kioska.

Ovaj poslovni iskorak otvara izvrsnu priliku za vlasnike zemljišta diljem Hrvatske koji žele osigurati stabilan i dugoročan prihod kroz partnerstvo s jednom od najstabilnijih domaćih kompanija. INA je u potrazi za mikrolokacijama koje karakterizira visoka frekvencija pješačkog prometa, a u obzir dolaze lokacije u svim regijama, s posebnim naglaskom na urbana središta i tranzitne zone.

Što se točno traži? Tehnički uvjeti i idealne lokacije

Kako bi lokacija bila uzeta u razmatranje, potrebno je ispuniti nekoliko osnovnih preduvjeta. Prije svega, zemljište se mora nalaziti unutar građevinske zone, a minimalna potrebna površina za zakup iznosi 30 četvornih metara (pri čemu je tlocrtna površina samog Fresh Corner kioska 15 m²). Također, ključno je da na lokaciji postoje osigurani ili lako dostupni priključci za električnu energiju, vodu te odvodnju.

Kada je riječ o pozicioniranju, fokus je stavljen na prostore na kojima se svakodnevno kreće velik broj ljudi. Prednost stoga imaju mikrolokacije u blizini važnih prometnih, poslovnih ili društvenih čvorišta, kao što su:

  • pješačke zone i frekventni gradski trgovi
  • autobusni i željeznički kolodvori te trajektne luke
  • trgovački centri i veliki poslovni kompleksi
  • klinički bolnički centri i sveučilišni kampusi.

Sigurno partnerstvo i dodana vrijednost za lokalnu zajednicu

Širenjem formata na samostalne kioske, Fresh Corner donosi svoju prepoznatljivu kvalitetu i u one dijelove gradova gdje kupci do sada nisu imali priliku uživati u njihovoj ponudi. Za vlasnike zemljišta, s druge strane, ovo predstavlja idealan model monetizacije prostora. INA nudi siguran i stabilan zakup, transparentne ugovorne odnose te profesionalnu podršku tijekom cijelog trajanja partnerstva. Osim financijske stabilnosti za najmodavca, postavljanje modernog ugostiteljskog objekta poput Fresh Cornera podiže estetsku i uslužnu vrijednost same mikrolokacije, pružajući prolaznicima novu zonu za predah i osvježenje.

Kako predati ponudu?

Svi zainteresirani vlasnici zemljišta koji ispunjavaju navedene uvjete mogu poslati svoje ponude.  Radi brže i učinkovitije evaluacije, ponuditelji se mole da u prijavi navedu sljedeće podatke:

  1. točnu adresu lokacije (po mogućnosti uz navođenje broja katastarske čestice i katastarske općine)
  2. fotografije lokacije iz više kutova, kao i fotografije neposredne okolice
  3. informacije o dostupnoj infrastrukturi (status priključaka za struju, vodu i kanalizaciju)
  4. okvirnu procjenu protoka pješaka, ako je takav podatak dostupan ili mjerljiv.

Ponude i upiti primaju se putem službene e-mail adrese: razvojmpm@ina.hr.

Postanite dio uspješne priče i osigurajte svojoj nekretnini dugoročnu vrijednost uz partnera na kojeg se možete osloniti.

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fresh corner INA

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