INA širi mrežu Fresh Corner kioska diljem Hrvatske: Traže se atraktivne lokacije za zakup

Ovaj poslovni iskorak otvara izvrsnu priliku za vlasnike zemljišta diljem Hrvatske koji žele osigurati stabilan i dugoročan prihod kroz partnerstvo s jednom od najstabilnijih domaćih kompanija. INA je u potrazi za mikrolokacijama koje karakterizira visoka frekvencija pješačkog prometa, a u obzir dolaze lokacije u svim regijama, s posebnim naglaskom na urbana središta i tranzitne zone.

Što se točno traži? Tehnički uvjeti i idealne lokacije

Kako bi lokacija bila uzeta u razmatranje, potrebno je ispuniti nekoliko osnovnih preduvjeta. Prije svega, zemljište se mora nalaziti unutar građevinske zone, a minimalna potrebna površina za zakup iznosi 30 četvornih metara (pri čemu je tlocrtna površina samog Fresh Corner kioska 15 m²). Također, ključno je da na lokaciji postoje osigurani ili lako dostupni priključci za električnu energiju, vodu te odvodnju.

Kada je riječ o pozicioniranju, fokus je stavljen na prostore na kojima se svakodnevno kreće velik broj ljudi. Prednost stoga imaju mikrolokacije u blizini važnih prometnih, poslovnih ili društvenih čvorišta, kao što su:

pješačke zone i frekventni gradski trgovi

autobusni i željeznički kolodvori te trajektne luke

trgovački centri i veliki poslovni kompleksi

klinički bolnički centri i sveučilišni kampusi.

Sigurno partnerstvo i dodana vrijednost za lokalnu zajednicu

Širenjem formata na samostalne kioske, Fresh Corner donosi svoju prepoznatljivu kvalitetu i u one dijelove gradova gdje kupci do sada nisu imali priliku uživati u njihovoj ponudi. Za vlasnike zemljišta, s druge strane, ovo predstavlja idealan model monetizacije prostora. INA nudi siguran i stabilan zakup, transparentne ugovorne odnose te profesionalnu podršku tijekom cijelog trajanja partnerstva. Osim financijske stabilnosti za najmodavca, postavljanje modernog ugostiteljskog objekta poput Fresh Cornera podiže estetsku i uslužnu vrijednost same mikrolokacije, pružajući prolaznicima novu zonu za predah i osvježenje.

Kako predati ponudu?

Svi zainteresirani vlasnici zemljišta koji ispunjavaju navedene uvjete mogu poslati svoje ponude. Radi brže i učinkovitije evaluacije, ponuditelji se mole da u prijavi navedu sljedeće podatke:

točnu adresu lokacije (po mogućnosti uz navođenje broja katastarske čestice i katastarske općine) fotografije lokacije iz više kutova, kao i fotografije neposredne okolice informacije o dostupnoj infrastrukturi (status priključaka za struju, vodu i kanalizaciju) okvirnu procjenu protoka pješaka, ako je takav podatak dostupan ili mjerljiv.

Ponude i upiti primaju se putem službene e-mail adrese: razvojmpm@ina.hr.

Postanite dio uspješne priče i osigurajte svojoj nekretnini dugoročnu vrijednost uz partnera na kojeg se možete osloniti.