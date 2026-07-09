Wiener osiguranje u prvom polugodištu raslo brže od tržišta, otvorili i polikliniku

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group u prvih je šest mjeseci ove godine ostvarilo 95,2 milijuna eura naplaćene bruto premije, što je 10,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Rast bilježe u svim ključnim segmentima poslovanja, pri čemu je premija neživotnih osiguranja porasla 12 posto, a životnih osiguranja 7,3 posto. Najveći udio u ukupnoj premiji i dalje imaju životna osiguranja, koja čine trećinu portfelja (32 posto), slijede osiguranja motornih vozila s udjelom od 21 posto te imovinska osiguranja sa 17 posto.

Predsjednica Uprave Wiener osiguranja Tamara Rendić ocijenila je da rezultati potvrđuju održiv rast kompanije te istaknula kako poslovnu strategiju temelje na razvoju novih usluga i unapređenju korisničkog iskustva. Jedna od novih usluga koju nude su i zdravstvene: otvorili su Wiener polikliniku, a s obzirom da je interes građana u prvim mjesecima rada premašio očekivanja najavljuju daljnji razvoj zdravstvenih usluga, najviše usmjerenih na prevenciju.

Član Uprave Božo Šaravanja istaknuo je na predstavljanju rezultata da koriste i umjetnu inteligenciju i digitalna rješenja kao servis klijentima i u obradi šteta, no da ostaju pri stavu da je čovjek za dobro korisničko iskustvo nezamjenjiv. - Umjetnu inteligenciju koristimo, primjerice, kako bismo pružili klijentima odgovore na upite o osnovnim informacijama o polici koje želi brzo naći: ako su zaboravili kad im ističe osiguranje ili koja su sve pokrića policom obuhvaćena. Često nam klijenti stranci koji osiguravaju svoje nekretnine na moru traže prijevod polica na engleski pa i tu zbog brzine koristimo umjetnu inteligenciju – naveo je Šaravanja nekoliko primjera.

Referirao se i na reputacijske rizike osiguravateljne industrije zbog loših iskustava klijenata kojima često nisu adekvatno bila predstavljena pokrića i informacije o isplati šteta pri ugovaranju polica, no uz postroženu regulativu implementacijom IDD direktive o distribuciji osiguranja, situacija se, smatra, popravlja.

Osiguravatelj je nastavio razvijati i društveno odgovorne projekte, među kojima je program Mentalna higijena, usmjeren na očuvanje mentalnog zdravlja djece i mladih. U pet godina provedbe kroz radionice i edukativne programe prošlo je više od 3000 učenika u oko 100 osnovnih škola diljem Hrvatske.

Prema podacima iz 2025. Wiener je peti najveći osiguravatelj u Hrvatskoj prema naplaćenoj premiji s udjelom od 7,8 posto te drugi u segmentu životnih osiguranja udjelom od 15,5 posto. Prema posljednjem dostupnom izvješću Hanfe, hvatsko tržište osiguranja u prva četiri mjeseca 2026. ostvarilo je 715,2 milijuna eura bruto zaračunate premije, što je 7,4 posto više nego godinu ranije. Neživotna osiguranja rasla su 8,1 posto, a životna 4,1 posto. U tom kontekstu, Wienerov rast od 10,5 posto osjetno je brži od tržišnog prosjeka. Posebno je izražen rast neživotnih osiguranja od 12 posto, koji premašuje tržišni prosjek od 8,1 posto, dok je rast životnih osiguranja od 7,3 posto gotovo dvostruko veći od tržišnog prosjeka od 4,1 posto.

Hrvatsko tržište više nije usmjereno isključivo na prodaju polica, nego sve više na razvoj zdravstvenih usluga i preventivnih programa. Wiener je ove godine intenzivnije ušao u taj segment otvaranjem vlastite poliklinike, a prema najavama menadžmenta, s obzirom na dugogodišnje strateško partnerstvo s Erste bankom, cilj im je da njihovi klijenti jednog dana imaju objedinjen cijeli set usluga: od bankarskih do osiguravateljskih i zdravstvenih, ali i servisa koji prate osiguranja.