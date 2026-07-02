Jamnica plus investirala 3 milijuna eura u logistiku i održivu ambalažu

Jamnica plus je tijekom 2026. godine realizirala investicije ukupne vrijednosti 3 milijuna eura usmjerene na jačanje logističkih kapaciteta i razvoj održive ambalaže. Iznos od 1,4 milijuna eura namijenjen je za modernizaciju distribucijske i skladišne logistike, a dodatnih 1,6 milijuna eura za povratnu ambalažu, odnosno nabavu novih staklenih boca i gajbi za višekratnu uporabu.

Ove se investicije nadovezuju na višegodišnji investicijski ciklus usmjeren na razvoj logističke infrastrukture i održivost poslovanja. Dok je prošlogodišnji fokus bio na jačanju distribucijskih kapaciteta kroz nabavu 23 nova vozila za vlastiti logistički sustav, ovogodišnja ulaganja dodatno se proširuju na područje povratne ambalaže, potvrđujući predanost Jamnice plus kružnom gospodarstvu i odgovornom upravljanju resursima.

Foto: Jamnica

„Kontinuirano ulažemo u područja koja su ključna za dugoročnu konkurentnost kompanije – logističku učinkovitost, pouzdanost opskrbe te održivost poslovanja. Ovogodišnje investicije istodobno jačaju naše operativne kapacitete i dodatno podupiru kružni model korištenja ambalaže, koji je već desetljećima sastavni dio poslovanja Jamnice“, izjavio je Ivan Kozina, direktor upravljanja lancem opskrbe Jamnice plus i Fortenovine grupe pića.

U logističkom segmentu investicija uključuje nabavu novih kamiona za sekundarni prijevoz, klimatiziranih električnih dvopaletnih i komisionih viličara nove generacije te mobilnih informacijskih i komunikacijskih uređaja. Nova oprema omogućit će učinkovitije upravljanje robnim tokovima, povećati produktivnost skladišnih operacija, unaprijediti kvalitetu usluge prema kupcima te osigurati bolje radne uvjete za zaposlenike.

Foto: Jamnica

Među novom opremom ističu se električni komisioni viličari opremljeni litij-ionskim baterijama koje omogućuju veću energetsku učinkovitost, brzo punjenje i dulji životni vijek, čime se dodatno smanjuje potrošnja energije i povećava operativna učinkovitost.

Istovremeno, Jamnica plus ulaže 1,6 milijuna eura u proširenje fonda povratne ambalaže kroz nabavu novih staklenih boca i gajbi za višekratnu uporabu. Takva ambalaža predstavlja jedan od najvažnijih primjera kružnog gospodarstva u industriji pića jer omogućuje višestruko korištenje ambalaže, smanjenje količine otpada i učinkovitije korištenje resursa.

Kao vodeći proizvođač mineralnih voda i bezalkoholnih pića u Hrvatskoj, Jamnica plus kontinuirano ulaže u rješenja koja istovremeno podižu razinu operativne izvrsnosti i doprinose održivijem poslovanju. Ovogodišnje investicije potvrđuju dugoročnu opredijeljenost kompanije daljnjem razvoju logističkih kapaciteta, odgovornom upravljanju resursima i jačanju tržišne pozicije.