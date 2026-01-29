Od danas trudnicama besplatni senzori za mjerenje glukoze

Od danas na snazi su nova pravila prema kojima sve trudnice koje koriste čak i minimalne doze inzulina ostvaruju pravo na senzore za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze na trošak HZZO-a, uz preporuku nadležnog dijabetologa. Ova mjera može obuhvatiti značajan dio od procijenjenih 4000 trudnica s gestacijskim dijabetesom u Hrvatskoj. Senzori otkrivaju "skrivene" skokove šećera koje klasični glukometri često ne detektiraju pa stručnjaci ukazuju na važnost kontinuiranog praćenja jer omogućuje bržu prilagodbu terapije i smanjuje rizik od komplikacija za majku i dijete. Bolja kontrola ujedno smanjuje potrebu za skupim naknadnim medicinskim intervencijama, a trošak je ograničen trajanjem trudnoće.

"Ovo je važan iskorak prema suvremenoj skrbi. Kontinuirano mjerenje omogućuje nam da puno ranije prepoznamo rizične obrasce i pravodobno prilagodimo prehranu i terapiju, što je ulaganje u zdravlje dviju generacija", navodi prof. Marina Ivanišević, ginekologinja iz KBC-a Zagreb. Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) pozdravljaju novu odluku HZZO-a kojom se značajno podiže standard zdravstvene zaštite trudnica sa šećernom bolešću u Hrvatskoj, omogućujući im lakši pristup tehnologiji za kontinuirano i bezbolno praćenje glukoze (CGM).