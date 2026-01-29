Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA PRAVILA

Od danas trudnicama besplatni senzori za mjerenje glukoze

Unsplash
Autor
Romana Kovačević Barišić
29.01.2026.
u 11:21

Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) pozdravljaju novu odluku HZZO-a kojom se značajno podiže standard zdravstvene zaštite trudnica sa šećernom bolešću

Od danas na snazi su nova pravila prema kojima sve trudnice koje koriste čak i minimalne doze inzulina ostvaruju pravo na senzore za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze na trošak HZZO-a, uz preporuku nadležnog dijabetologa. Ova mjera može obuhvatiti značajan dio od procijenjenih 4000 trudnica s gestacijskim dijabetesom u Hrvatskoj. Senzori otkrivaju "skrivene" skokove šećera koje klasični glukometri često ne detektiraju pa stručnjaci ukazuju na važnost  kontinuiranog praćenja jer omogućuje bržu prilagodbu terapije i smanjuje rizik od komplikacija za majku i dijete. Bolja kontrola ujedno smanjuje potrebu za skupim naknadnim medicinskim intervencijama, a trošak je ograničen trajanjem trudnoće.

"Ovo je važan iskorak prema suvremenoj skrbi. Kontinuirano mjerenje omogućuje nam da puno ranije prepoznamo rizične obrasce i pravodobno prilagodimo prehranu i terapiju, što je ulaganje u zdravlje dviju generacija", navodi prof. Marina Ivanišević, ginekologinja iz KBC-a Zagreb. Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) pozdravljaju novu odluku HZZO-a kojom se značajno podiže standard zdravstvene zaštite trudnica sa šećernom bolešću u Hrvatskoj, omogućujući im lakši pristup tehnologiji za kontinuirano i bezbolno praćenje glukoze (CGM).

EU uvodi ograničenja na gotovinu: Sloboda plaćanja pod povećalom
Ključne riječi
HZZO inzulin trudnice

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!