Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"OSTAVŠTINA" MILANA BANDIĆA

Sud će u veljači raspravljati o slučaju u kojem se bivši ravnatelj HRT-a tereti da je Bandiću dao 50.000 eura mita

ARHIVA: Zagreb: Muškarac se Yugom zabio u vrata Sabora na Markovom trgu
Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list
1/5
VL
Autor
Ivana Jakelić
29.01.2026.
u 11:33

Bačić je u više navrata od Bandića tražio da riješi Lončarićeve probleme, te mu je, kao nagradu, predao 50.000 eura.

Uhićeni su 2021., optuženi su u lipnju 2023., a svi dosadašnji pokušaji da se održi sjednica optužnog vijeća propali su zbog nečije bolesti. Neki put bolesni su bili optuženici, a zadnji put u prosincu 2025. sutkinja. A hoće li optužnica protiv Kazimira Bačića, bivšeg ravnatelja HRT-a i poduzetnika Milana Lončarića, konačno postati pravomoćna možda se dozna 25. veljače, za kada je zakazana nov sjednica optužnog vijeća. Inače, taj postupak je jedan u nizu onih koji se bave ostavštinom Milana Bandića jer se Bačić tereti da je Milanu Bandiću, bivšem zagrebačkom gradonačelniku, svojevremeno dao 50.000 eura mita, kako bi Bandić " riješio" probleme koji su mučili poduzetnika Milana Lončarića. Bandićevo ime nije na optužnici, jer je on preminuo u veljači 2021., no tijekom istrage u tom slučaju ga se često spominjalo.

Prema optužnici, ono za što se Bačić i Lončarić terete događalo od ožujka 2020. do 29. lipnja 2021., kada su se Lončarićeve tvrtke našle u problemu, jer je bezuspješno pokušavao ishoditi odgovarajuće suglasnosti i dozvole i rješenja nadležnih službi Grada Zagreba, koje su mu bile potrebne za legalizaciju već izgrađenih objekata te za izvođenje građevinskih radova na nekretninama u vlasništvu njegovih tvrtki. Kako to nije uspijevao, USKOK tereti Lončarića da se dogovorio s Bačićem da mu bude posrednik do Bandića. Nadalje, Lončarić se tereti i da od Bačića tražio da posreduje kod određenih osoba u bankama, kako bi Lončarić dobio kredit pod što povoljnijim uvjetima. Prema navodima USKOK-a, obojici je za te usluge obećao novčane nagrade.

Sukladno dogovoru, Bačić je u više navrata od Bandića tražio da riješi Lončarićeve probleme, te mu je, kao nagradu, predao 50.000 eura. Zauzvrat je Bandić, prema optužnici osobno i preko ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba zatražio od pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode da udovolji zahtjevima Lončarićevih tvrtki. Među ostalim, to je uključivalo ozakonjenje nelegalne nadogradnje na zgradi koja se nalazi u kulturno zaštićenoj zoni u Zagrebu te neistinito navođenje kako se toranj u tvorničkom kompleksu u Zagrebu treba ukloniti zbog oštećenja zadobivenih u potresu iako za to nije bilo osnove. Bačić se tereti i da se obraćao i odgovornim osobama više poslovnih banaka u Hrvatskoj tražeći ih da Lončarićevoj tvrtki odobre kredit pod što povoljnijim uvjetima za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa. Za "trud" ga je, tvrdi, USKOK Lončarić nagradio tako što mu je kupio i opremio stan, vrijedan najmanje 135.510 eura.

Ključne riječi
USKOK Milan Bandić Kazimir Bačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!