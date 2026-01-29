Sud će u veljači raspravljati o slučaju u kojem se bivši ravnatelj HRT-a tereti da je Bandiću dao 50.000 eura mita

Uhićeni su 2021., optuženi su u lipnju 2023., a svi dosadašnji pokušaji da se održi sjednica optužnog vijeća propali su zbog nečije bolesti. Neki put bolesni su bili optuženici, a zadnji put u prosincu 2025. sutkinja. A hoće li optužnica protiv Kazimira Bačića, bivšeg ravnatelja HRT-a i poduzetnika Milana Lončarića, konačno postati pravomoćna možda se dozna 25. veljače, za kada je zakazana nov sjednica optužnog vijeća. Inače, taj postupak je jedan u nizu onih koji se bave ostavštinom Milana Bandića jer se Bačić tereti da je Milanu Bandiću, bivšem zagrebačkom gradonačelniku, svojevremeno dao 50.000 eura mita, kako bi Bandić " riješio" probleme koji su mučili poduzetnika Milana Lončarića. Bandićevo ime nije na optužnici, jer je on preminuo u veljači 2021., no tijekom istrage u tom slučaju ga se često spominjalo.

Prema optužnici, ono za što se Bačić i Lončarić terete događalo od ožujka 2020. do 29. lipnja 2021., kada su se Lončarićeve tvrtke našle u problemu, jer je bezuspješno pokušavao ishoditi odgovarajuće suglasnosti i dozvole i rješenja nadležnih službi Grada Zagreba, koje su mu bile potrebne za legalizaciju već izgrađenih objekata te za izvođenje građevinskih radova na nekretninama u vlasništvu njegovih tvrtki. Kako to nije uspijevao, USKOK tereti Lončarića da se dogovorio s Bačićem da mu bude posrednik do Bandića. Nadalje, Lončarić se tereti i da od Bačića tražio da posreduje kod određenih osoba u bankama, kako bi Lončarić dobio kredit pod što povoljnijim uvjetima. Prema navodima USKOK-a, obojici je za te usluge obećao novčane nagrade.

Sukladno dogovoru, Bačić je u više navrata od Bandića tražio da riješi Lončarićeve probleme, te mu je, kao nagradu, predao 50.000 eura. Zauzvrat je Bandić, prema optužnici osobno i preko ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba zatražio od pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode da udovolji zahtjevima Lončarićevih tvrtki. Među ostalim, to je uključivalo ozakonjenje nelegalne nadogradnje na zgradi koja se nalazi u kulturno zaštićenoj zoni u Zagrebu te neistinito navođenje kako se toranj u tvorničkom kompleksu u Zagrebu treba ukloniti zbog oštećenja zadobivenih u potresu iako za to nije bilo osnove. Bačić se tereti i da se obraćao i odgovornim osobama više poslovnih banaka u Hrvatskoj tražeći ih da Lončarićevoj tvrtki odobre kredit pod što povoljnijim uvjetima za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa. Za "trud" ga je, tvrdi, USKOK Lončarić nagradio tako što mu je kupio i opremio stan, vrijedan najmanje 135.510 eura.