Racija u Deutsche banci – „prali novac“ Romana Abramoviča?

Samo dan uoči objavljivanja odlične poslovne godine, slavlje u Deutsche Bank je pomutila racija u njenom sjedištu u Frankfurtu. Kako se čini, radi se o "pranju" novca ruskog tajkuna Romana Abramoviča. Najprije dobra vijest: Deutsche Bank je 2025. ostvarila rekordnu dobit od 9,7 milijardi eura (EBT), što je najbolji rezultat u njenoj povijesti. Čista dobit ostvarena prošle godine je tako 6,1 milijardu eura na golemu radost dioničara. Jer u blagajni je ostalo više samo u rekordnoj 2007. kada se tamo našlo oko 6,5 milijardi eura. Predsjednik uprave Christian Sewing je prilikom objavljivanja godišnje bilance ponovio kako je banka „na putu prema našem dugoročnom cilju, postati vodeća europska banka“. Dioničari su već prošle godine dobili dividendu od 68 centi po dionici, ove godine će to biti znatno više - negdje oko jednog eura po dionici koja se trenutno trguje po cijeni od 33 eura, piše DW.

A baš dok se ove srijede pripremao nastup predsjednika uprave sa dobrim vijestima, u sjedište Deutsche Bank u Frankfurtu i poslovne prostore u Berlinu je opet došla policija izvršiti pretres. Prve izjave državnog odvjetništva su raciju objašnjavali tek "sumnjom u pranje novca" kojeg su počinili određeni suradnici Deutsche Bank, a tek kasnije je se čulo kako se pretres prije svega odnosi na poslove u zamršenom sustavu tvrtki ruskog oligarha Romana Abramoviča u razdoblju od 2013. do 2018. Odvjetnici Abramoviča su poručili kako "nisu upoznati" o istrazi njemačkih organa protiv njihovog štićenika, ali ruski tajkun je još od 2022. na popisu sankcija EU i kako se čini, Deutsche Bank je i dalje zastupala njegove interese u mreži tvrtki koje nadzire. Iako je najveća novčarska institucija ove zemlje, Deutsche Bank nije imuna na običaj zatvoriti oba oka kao uslugu dobroj mušteriji: već 2018. je bila velika racija na temelju informacija iz takozvanih Panama Papers, još jedan pretres je bio 2019. zbog sumnje kako je banka pomagala u utaji poreza, a policija je opet bila u neboderu Deutsche Bank u Frankfurtu 2022. provjeriti neke čudne transakcije koje je provodila ta banka. Banka je kažnjavana, a njemački financijski nadzor Bafin godinama je imao posebnog nadzornika koji je pratio napredak banke u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sve do kraja 2024.

Zbog novog posjeta policije je i predsjednik uprave Deutsche Bank morao dopuniti svoj svečarski govor: „Znamo kamo idemo i nećemo odustati od tog puta“, poručio je Sewing zaposlenicima. „To ne mijenja niti jučerašnja mjera državnog odvjetništva. Naravno da ćemo u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima i raščistiti stare transakcije. Ali u svemu ostalom gledamo naprijed.“ Dobit banke se dobrim dijelom može zahvaliti razvoju na burzama jer je za najveći dio zaslužan odjel za investicijsko bankarstvo - on je svoju dobit povećao za čitavu petinu, na nešto više od četiri milijarde eura. Poslovna banka povećala je dobit gotovo za četvrtinu, na 2,6 milijardi eura. Odjel za privatne klijente, uključujući Postbank i Norisbank, gotovo je udvostručio dobit, na 2,3 milijarde eura.

Uspješan je bio i fondovski posao društva kćeri DWS, koje je ostvarilo gotovo jednu milijardu eura prije oporezivanja, što je porast od 55 posto. Za sljedeće godine uprava ima još ambicioznije planove: veći prihodi i nove uštede trebali bi podići povrat na vlastiti kapital na više od 13 posto. Cilj za 2025. je i više nego ispunjen: bio je 10 posto, ispao je 10,3 posto. Sewing je preuzeo vodstvo Deutsche Bank 2018., u razdoblju duboke i dugotrajne krize. Počeo je žestokim rezovima: ukinuto je na tisuće radnih mjesta, a trebalo je vratiti u razumne granice upravo odjel za investicijsko bankarstvo. No dioničari nemaju razloga biti nezadovoljni Sewingom: 2025. bila je šesta uzastopna godina u kojoj je Deutsche Bank poslovala s dobiti.