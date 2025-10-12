Od danas nova pravila na granicama, a evo što se sve mijenja. Putnici se upozoravaju na jedan detalj

Danas kreću nova pravila na granicama. Podsjetimo, EU je najavila kako će postupnu započeti implementaciju novog sustava za kontrolu ulaska i izlaska građana izvan EU. Ovaj sustav, nazvan ''Sustav ulaska/izlaska'' (EES), zamijenit će tradicionalnu uporabu putovnica digitalnim snimanjem biometrijskih podataka poput otisaka prstiju i slika lica. Ovaj sustav dio je nove strategije EU za stvaranje "pametnih granica" koja ima za cilj ubrzati postupke ulaska za redovite putnike i istodobno ojačati mjere protiv ilegalne imigracije. Pripreme su već započele na nekim graničnim prijelazima. Na svom prvom putovanju putnici će biti provjereni ili putem otisaka prstiju ili putem slike lica, ne oboje istodobno. Nakon prve registracije više neće trebati imati žig u putovnici pri ulasku ili izlasku. Ovaj sustav omogućit će vlastima da odmah vide je li putnik prekoračio dopušteni boravak u jednoj od 29 europskih zemalja, uključujući one koje su dio schengenskog prostora, ali nisu članice EU. "Riječ je o naprednom tehnološkom sustavu koji će digitalno bilježiti ulaske i izlaske građana izvan EU za kratkoročne boravke, zamjenjujući ručno stavljanje žiga u putovnice. Prikupljat će se biometrijski podaci poput otisaka prstiju i slike lica, kao i drugi podaci o putovanju", izvijestila je Europska komisija.

Međutim, implementacija digitalne aplikacije namijenjene olakšavanju postupka odgođena je jer svaka država članica radi na integraciji EES sustava u svoj nacionalni imigracijski okvir. Očekuje se da će potpuna implementacija EES sustava biti dovršena u roku od šest mjeseci od datuma pokretanja. Sustav ulaska/izlaska (EES) postupno će se implementirati duž vanjskih granica 29 europskih zemalja. Ove će države u fazama uvoditi različite komponente EES-a, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka poput slika lica i otisaka prstiju. Kao rezultat toga, putnici mogu primijetiti da se njihovi biometrijski podaci ne prikupljaju odmah na svim graničnim prijelazima, a njihovi osobni podaci možda neće biti trenutačno zabilježeni u sustavu. Za sada će se nastaviti uobičajeno stavljanje pečata u putovnice.

Zbrka oko sustava može dovesti do prijevara

Kako piše Euronews građani izvan Europske unije koji planiraju putovanje u Europu upozoreni su na sve učestalije prijevare povezane s novim pravilima ulaska i izlaska, upozoravaju Udruženje putničkih agencija i turoperatora (ABTA) i Europska unija. Zbrka oko uvođenja dva nova sustava – Sustava ulaska/izlaska (EES) i Europskog sustava za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS) – stvara plodno tlo za prevarante.

Prema novom sustavu, putnici iz zemalja izvan EU-a, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju, SAD i Kanadu, morat će na vanjskim granicama EU-a skenirati svoje putovnice ili druge putne dokumente na samouslužnim kioscima te registrirati biometrijske podatke, poput otisaka prstiju ili skeniranja lica. Ovaj sustav ima za cilj poboljšanje upravljanja granicama i sigurnosti unutar schengenskog prostora. Za razliku od EES-a, Europski sustav za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS) neće biti uveden prije posljednjeg tromjesečja 2026., a obavezan će postati tek 2027. ETIAS će zahtijevati od putnika iz 60 zemalja izvan EU-a kojima nije potrebna viza – uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju, SAD i Kanadu – da podnesu online zahtjev prije kratkotrajnih boravaka u 30 europskih zemalja, uključujući sve članice EU-a osim Irske, te Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku. Zahtjev za ETIAS uključivat će unos osobnih podataka, odgovaranje na sigurnosna pitanja i plaćanje naknade od 20 eura. Djeca mlađa od 18 godina i odrasli stariji od 70 godina bit će oslobođeni naknade, ali će i dalje morati podnijeti zahtjev. Odobrenje će biti povezano s putovnicom i vrijedit će tri godine ili do isteka putovnice. S obzirom na to da ETIAS još nije aktivan, ABTA i EU upozoravaju da su već uočene više od 60 lažnih web stranica koje tvrde da nude usluge podnošenja zahtjeva za ETIAS. Ove stranice ciljaju neupućene putnike, ugrožavajući njihov novac i osobne podatke. "Ljudi koji sada pokušaju podnijeti zahtjev za ETIAS izlažu se riziku od prijevare", upozorava ABTA.

Luke Petherbridge, direktor za odnose s javnošću ABTA-e, na nedavnoj konvenciji o putovanjima naglasio je: "Postoji samo jedna službena web stranica za podnošenje zahtjeva za ETIAS, a svaka druga platforma, aplikacija ili objava na društvenim mrežama koja sugerira alternativni put je prijevara". Europska unija također poziva putnike da koriste isključivo službenu web stranicu za ETIAS kada sustav postane dostupan.

Savjeti za putnike

EES počinje 12. listopada 2025., dok ETIAS neće biti aktivan prije kraja 2026. Trenutno nije potrebna dodatna dokumentacija za putovanje ako ste iz zemlje izuzete od vize.

Kada ETIAS postane dostupan, zahtjev podnosite isključivo putem službene web stranice EU-a.

Izbjegavajte neslužbene web stranice, aplikacije ili ponude na društvenim mrežama koje nude usluge povezane s ETIAS-om.

Ne dijelite osobne podatke niti plaćajte naknade na sumnjivim platformama.

Kako se približava uvođenje ovih novih sustava, putnici se pozivaju na oprez kako bi zaštitili svoje financije i osobne podatke te osigurali bezbrižno putovanje u Europu.