VIDEO Od Dana pobjede do bijega: Snimka prikazuje ponižavajuće povlačenje ruskih snaga iz Bahmuta

Ruske snage ponižavajuće se povlače iz Bahmuta. Dramatične snimke na društvenim su se mrežama pojavile u utorak, upravo na dan kada je Putin bio prisiljen smanjiti dimenzije godišnje vojne parade zbog razornih gubitaka svoje vojske u Ukrajini, piše Daily Mail.

Video je potvrdio izvješća po kojima su redovne Putinove snage pobjegle, a Ukrajina ostvarila teritorijalne dobitke nakon nekoliko mjeseci ruskog napredovanja. Snimka prikazuje ruske snage kako bježe s bojišta oko istočnog ukrajinskog grada nakon što ih je svladala ukrajinska 3. jurišna brigada.

To je prvi tvrdio Jevgenij Prigožin, šef zloglasne plaćeničke privatne vojske Wagner, dok je kritizirao učinak ruskih regularnih oružanih snaga, a posebno njihovih zapovjednika u ovoj bitci koja bjesni mjesecima, piše Daily Mail. Snimka ruskog povlačenja objavljena je dok je Putin u svom godišnjem govoru na paradi povodom Dana pobjede na Crvenom trgu govorio svojim vojnicima: "Vaše borbene aktivnosti sada su od najveće važnosti. O vama danas ovisi sigurnost zemlje kao i budućnost naše državnosti i našeg naroda". Ukrajina tvrdi da je eliminirala 64 borca okupatorskih ruskih snaga, još 87 ranila te da je zarobila mnoge ruske vojnike na jugozapadnom rubu Bahmuta.

Kako je izvijestio američki Institut za proučavanje rata, Prigožin je tvrdio da je ruska 72. motorizirana streljačka brigada 3. armijskog korpusa napustila strateški položaj, što je rezultiralo gubicima oko 500 boraca grupe Wagner. Štoviše, izvješća govore da je nekoliko skladišta ruskog streljiva i minobacača uništeno zajedno s oklopnim transporterima.

Proteklih mjeseci Putinove su snage napredovale su u bitki koja je koštala tisuće života na obje strane. Sada, dok se Ukrajina spremna izvesti još jednu protuofenzivu, trupe ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog postigle su značajnu vojnu pobjedu.

- Napredovanje ukrajinske 3. jurišne brigade potisnulo je jedinice ruske 72. brigade. Uništen je značajan broj borbenih vozila, a mnogi su zarobljeni. Takozvani 3. jurišni odred Wagnera pretrpio je značajne gubitke - rekao je pukovnik Andrij Biletski iz Ukrajinske nacionalne garde, bivši zapovjednik brigade Azov.

- Ofenziva je vođena na području širokom 3 kilometra i dubokom 2,6 km. Cijelo područje u potpunosti je oslobođeno od ruskih okupacijskih snaga - dodao je Biletski.

U video poruci on je poručio ukrajinskim vojnicima: 'Velika je čast boriti se uz vas, služiti s vama, zapovijedati vam. Vi ste pravi ratnici, pravi heroji koji su pokazali što je ukrajinski borbeni duh. Slava Ukrajini.' Glavni ruski pritisak na Bahmut izvršile su Wagnerove snage, uglavnom plaćenici, dobrovoljci i osuđenici koje je Putin pustio iz zatvora da se bore. U očajničkom pokušaju da zauzme grad ranije tijekom sukoba, Wagner je upotrijebio taktiku 'ljudskog vala', rušeći jedinicu za jedinicom protiv ukrajinske obrane. Procjene pokazuju da je ubijeno čak 40.000 Wagnerovih boraca.

Unatoč velikom nasrtaju, ukrajinski branitelji uspjeli su zadržati dijelove grada i zaustavili Rusiju da napreduje dalje na zapad.

Bijesni Prigožin ponovno je zaprijetio da će povući svoje snage iz Bahmuta ako mu rusko ministarstvo obrane ne dostavi zalihe streljiva. Optužio je ruske zapovjednike koje je postavio Putin da su napustili svoje položaje i dopustili da njegovi vojnici umru uzalud.

- Svi su pobjegli, ostavljajući ključno područje prve linije nepokriveno. To nije problem vojnika, nego onih koji njima zapovijedaju i postavljaju im zadatke - rekao je milijarder Prigožin, zvani "Putinov kuhar", koji je svoju postrojbu Wagnera doveo kao podršku diktatoru, prenosi Daily Mail. Prigožin je više puta upozoravao na nesposobnost ruskog vojnog zapovjedništva, sugerirajući da bi to moglo dovesti do gubitka rata od Ukrajine. Jučer je rekao da njegovi borci još nisu dobili streljivo koje im je obećala vojska, ali da će se nastaviti boriti u ugroženom istočnom gradu Bahmutu unatoč tome što je ranije prijetio da će ih povući. Prijetnja odlaskom označila je još jedno rasplamsavanje Prigožinovog dugotrajnog spora s ruskim vojnim vrhom oko taktike u ratu. Prigožin je postao poznat po takvim zapaljivim izjavama, posebno u ključnim trenucima kada je pozornost usmjerena negdje drugdje, ali njihovo objavljivanje na Dan pobjede bilo je nevjerojatno hrabro.

Ruski je predsjednik u više navrata pokušavao svoju invaziju na Ukrajinu prikazati kao nužnu za obranu od zapadne prijetnje. Kijev i njegovi zapadni saveznici kažu da ne predstavljaju takvu prijetnju i da rat Moskve ima za cilj odvratiti zapadni utjecaj u zemlji koju Rusija smatra dijelom svoje sfere utjecaja. Putin je često koristio patriotsku retoriku koja asocira na rat u nastojanju da okupi svoje građane i snage, a 9. svibnja jedan je od najvažnijih datuma u ruskom političkom kalendaru. Međutim, ovogodišnja proslava bile je znatno skromnija, djelomično i zbog sigurnosnih problema nakon nekoliko napada dronovima unutar Rusije.

Oko 8000 vojnika sudjelovalo je u utorak u mimohodu na moskovskom Crvenom trgu, najmanje od 2008. Čak je i u povorci 2020. godine, godine pandemije Covida-19, sudjelovalo oko 13.000 vojnika, a lani njih 11.000. Nije bilo preleta vojnih zrakoplova, a događaj je trajao manje od uobičajenih sat vremena.

- Ovo je slabo. Nema tenkova - rekla je Jelena Orlova, gledajući kako vozila tutnje moskovskom avenijom Novi Arbat nakon što su napustila Crveni trg. - Uznemireni smo, ali to je u redu. Bit će bolje u budućnosti.

Snage Kremlja raspoređene u Ukrajini brane crtu bojišnice koja se proteže na gotovo tisuću kilometara.

- Ovo bi trebao biti primjer ruske vojne moći. Ali toliko je te vojne moći već uništeno u Ukrajini da Rusija ima vrlo malo toga za pokazati na svojoj paradi na Crvenom trgu - rekao je Keir Giles, stručnjak za Rusiju u londonskom Chatham House think tanku.

VIDEO Ukrajina objavila video žestoke borbe kod Bahmuta

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ruski mediji izbrojali su 24 grada koji su ukinuli vojne parade. Regionalni dužnosnici okrivili su neodređene 'sigurnosne probleme' i 'trenutnu situaciju' za ograničenja i otkazivanja. Nije bilo jasno jesu li njihove odluke donesene u koordinaciji s Kremljem. U međuvremenu, ruske snage protuzračne obrane oborile su neprijateljsku bespilotnu letjelicu u regiji Kursk koja graniči s Ukrajinom, rekao je u srijedu njezin guverner, dodajući da su krhotine koje su padale oštetile plinovod i kuću.

- Krhotine su pale u selu Tolmačevo. Nitko nije ozlijeđen - rekao je regionalni guverner Roman Starovojt u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajina gotovo nikada javno ne preuzima odgovornost za napade unutar Rusije i na teritorij pod ruskom kontrolom u Ukrajini. Međutim, iz Kijeva su nedavno poručili kako je podrivanje ruske logistike dio priprema za planiranu protuofenzivu.