Ukrajina se priprema za novu protuofenzivu protiv Rusije koja mora 'pokazati uspjeh'

Ukrajina se pažljivo priprema za novu protuofenzivu protiv ruskih snaga jer je napad "vrlo važan" i mora "pokazati uspjeh", izjavio je ukrajinski premijer Denis Šmihal. U intervjuu za Sky News Šmihal je rekao da će dugo očekivana operacija biti pokrenuta tek kada za to dođe pravo vrijeme, ali nije dao naznake kada bi to moglo biti.

Dok je ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak sudjelovao na obilježavanju Dana pobjede, odnosno poraza koji je Sovjetski Savez nanio nacističkoj Njemačkoj u Drugom svjetskom ratu, ukrajinski premijer rekao je da će najvažniji dan za Kijev biti kada porazi rusku invaziju.

- Siguran sam da će najvažniji dan pobjede za Ukrajinu biti dan pobjede nad ovom užasnom ruskom agresijom, agresijom punog opsega protiv Ukrajine – izjavio je prilikom putovanja u Veliku Britaniju, gdje je prisustvovao krunidbi kralja Charlesa. Šmihal je posjetio bazu za obuku britanske vojske na visoravni Salisbury, gdje je promatrao kako britanske i novozelandske trupe pomažu u obuci ukrajinskih novaka u sklopu britanskog programa pomoći za pretvaranje tisuća ukrajinskih civila u vojnike.

Na pitanje hoće li neki od novaka koji uče pucanje i druge vještine biti dio protuofenzive kada se vrate u Ukrajinu, premijer je, govoreći na engleskom, rekao - U ovoj bazi za obuku naši budući vojnici, momci i djevojke, steći će sva posebna znanja i praktična iskustva za odlazak na ratište. Na pitanje zašto je ukrajinskoj vojsci trebalo toliko dugo da službeno započne svoju protuofenzivu, Šmihal je odgovorio:

- Pripremamo se vrlo pažljivo jer je to vrlo važna operacija. Moramo pokazati uspjeh u ovoj operaciji našem društvu, našim partnerima, cijelom svijetu i našim neprijateljima. Tijekom posjeta prošlog petka rekao je da se trupe pripremaju za operaciju s obukom, oružjem i streljivom. Ukrajina u pripremama blisko surađuje sa svojim partnerima.

- Počet ćemo kada bude pravo vrijeme, kada bude sve spremno. Krenut ćemo s protuofenzivom čim naše vojno i političko vodstvo donese takvu odluku – rekao je Šmihal za Sky News, ne naznačivši kada bi to moglo biti. Premijer je ponovio tvrdnju svog predsjednika koji je negirao da Ukrajina ima bilo kakve veze s napadom dronom na Kremlj u Moskvi prošlog tjedna, za koji su ruski dužnosnici tvrdili da mu je cilj bio ubiti Putina.

Šmihal je rekao da se umjesto toga čini da je to bila neka vrsta operacije pod lažnom zastavom. - Mislimo da je to operacija pod lažnom zastavom, ali nemamo više podataka. Uglavnom, to nije ukrajinska operacija – poručio je ukrajinski premijer.

