Kandidat za ministra financija: 'Znanje ću uložiti u porezno rasterećenje i brigu o građanima'

“Zadovoljstvo mi je da mogu predstaviti kandidata za novog ministra financija, Marka Primorca, izvanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu. Specijalist je za javne financije, poreznu politiku, fiskalnu decentralizaciju. Do sada je, uz akademsku karijeru, bio i konzultant Svjetske banke i MMF-a. Ima vrlo značajno akademsko i međunarodno iskustvo, u političkom smislu on je od 2018. do 2020. bio i savjetnik tadašnje predsjednice Republike. Izdvojio bih i njegovu dosadašnju suradnju s Ministarstvom financija, bio je u raznim radnim skupinama koje su se bavile nizom poreznih reformi”, naveo je Andrej Plenković u uvodnom predstavljanju kandidata.

''Posla je pred nama puno, a vremena malo. Vjerujem da će novi ministar nastaviti s pozitivnim trendovima i predlaganjem mjera za rješavanje inflatornog pritiska koji je nastao, podsjetimo, zbog rata u Ukrajini'', istaknuo je premijer, te dodao kako ''očekuje da od idućeg tjedna prione poslu''.

Znači li nastavak poreznih izmjena daljnje rasterećenje neoporezivog dijela dohotka pitao je premijera Boris Lalovac. ''Danas smo u fazi predstavljanja novog ministra, o konkretnim potezima govorit ćemo kada on pohvata sve konce. Podsjetit ću da je uz naše porezne reforme van porezni škara 1,880 milijuna građana. Naš cilj su uvijek daljnja porezna rasterećenja. Vlada će biti otvorena za to da građani imaju veći dohodak, te da se mogu lakše nositi s rastom cijena”, odgovorio je Plenković.

Napomenuo je kako je kriza ''vanjska'', te horizontalnog karaktera, te pogađa sve. ''Najbitniji je element da ne znamo koliko će ovo trajati. Nitko ne zna'', istaknuo je.

Na pitanje Zvonimira Troskota (Most) o eventualnom uvođenju poreza na nekretnine premijer je rekao kako ta tema uopće nije bila predmet rasprave u Vladi proteklih godinu dana.

''Ako je netko imao smanjenje putanje javnog duga imala je Hrvatska do razdoblja korone. Najveća zdravstvena kriza utjecala je i na nas, ali to nije nešto što je bilo planirano, niti je bilo tko mogao to premostiti osim države. I morali smo se snaći. Država je stala iza poduzetnika, jer nema tko drugi to napraviti. Nema te banke, nema tog rođaka iz Amerike, nema nikoga osim države tko će dati novac poduzetnicima da u takvoj krizi zadrže radnike'', istaknuo je Plenković na primjedbu Vesne Vučemilović kako je Hrvatskoj opet porastao javni dug. Objasnio je kako na isti način i sada pokušavaju pomoći građanima da uspiju zadržati svoje prihode, te teret porasta cijena. 'Moraš djelovati snažno i ciljano prema skupinama građana kojima je potrebna pomoć.''

''Rebalans proračuna ministarstva zdravstva radi se već godinama, nije to samo od razdoblja koronakrize. Znamo da to ministarstvo opetovano stvara nove dugove, znamo i za okršaje ministra Marića s ministrom Berošem o tome da se konačno napravi reforma i smanje dugovi. Hoćete li dati potporu novom ministru na tom području, da se taj problem konačno riješi'', istaknula je Marijana Puljak (Centar).

''Ja nikakve okršaje nisam vidi, vidio sam samo jedan saborski odbor na kojem se malo otvorenije pričalo. Radi se o situaciji koju jako dobro razumijemo, i na kojoj ministar zdravstva Beroš kontinuirano radi, ali na tom segmentu mora raditi svaki kotačić u zdravstvu od najniže hijerarhijske razine do ministra. Mi ćemo raditi i dalje na reformi i na racionalizaciji troškova, ali u sve ove godine ja nisam vidio da je nešto pojeftinilo, jeste li vi vidjeli'', objasnio je Plenković.

Kako je spomenuo i skupe lijekove i liječenje bolesne djece, te napomenuo kako se u tim trenucima radi sve kako bi se osigurao novac za potrebno liječenje došlo je do malog sukoba sa zastupnicom Marijanom Puljak, kojoj se pridružio i Zvonimir Troskot rekavši kako nema sustava kojim se takvi problemi rješavaju.

''Ja neću reći da gospođa Puljak ne brine o djeci, a ona je insinuirala da mi ne brinemo o djeci. Odluke donose liječnici na temelju kliničkih ispitivanja skupih i pametnih lijekova, a temeljem toga narasli su troškovi kao jedan mali segment troškova u zdravstvu'', istaknuo je Plenković koji je zatim napustio sjednicu odbora, jer je ranije najavio kako će morati ići.

''Kao čovjek koji je znatno doprinio i radu našeg odbora sigurno ste svjesni okolnosti u koje dolazite'', pitanje je koje je zatim postavljeno kandidatu za ministra financija.

''I u ovim izazovnim vremenima, instrumentarij u borbi protiv inflacije je relativno ograničen. Monetarna politika isto proživljava izazovna vremena. Ukoliko u petak preuzmem ovu dužnost apsolutno ću svo svoje znanje uložiti u porezno rasterećenje i brigu o građanima, kako bi prebrodili svi zajedno ova teška vremena. Fiskalna politika ministarstva nije u nikakvoj izvanrednoj situaciji, nastavit će se s politikama na kojima se do sada radilo, nastavlja se s uvođenjem eura, nastavlja se s planiranim mjerama i reformom'', istaknuo je Primorac.

Na sjednici Sabora u petak neće biti rasprave o povjerenju novim članovima Vlade, već samo izglasavanje povjerenja. Za potvrdu je potrebno 76 glasova. Zadnji je to dan Sabora, prije dvomjesečne stanke, do 15. rujna.