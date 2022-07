UŽIVO Zdravko Marić: Ovu odluku nisam donio preko noći. U ovom trenutku više se ne vidim u politici

Jedna od najvećih vijesti ovih dana je ostavka ministara financije Zdravka Marića. Nakon sjednice Vlade, ministar Marić obraća se novinarima.

- Odluku sam donio prije nekog vremena, to su odluke koje nije lako donijeti, ne donose se preko noći već duboko promišljajući o svemu tome. Prije šest i pol godina prisegnuo sam na ovu časnu funkciju. To je druga važna uloga koju sam preuzeo, odmah nakon uloge oca - rekao je Marić.

- Neka postignuća se danas gledaju zdravo za gotovo, kao da su došla na lak način, no to nije tako. Iziskivalo je puno odricanja, rada, ali i puno sreće u konačnici - kazao je.

- Istaknut ću odluke koje nisu bile baš tako lagane, jedna je odbijanje zaduživanja na međunarodnom tržištu, a tada su bili veliki projekti i stvari vlade... Pamtim i trenutke kad sam išao prezentirati MMF-u i rejting agencijama da zemlja koja ima rastući javni dug predlaže smanjivanje poreza. Uspjeli smo ih uvjeriti da je to bio dobar potez i to smo nastavili tijekom cijelog mandata. U međuvremenu i od tog trenutka uslijedile su godine i lijepe i manje lijepe. I u lijepim godinama je bilo određenih izazova. Veći udar od Agrokora je bila kriza Uljanika. Došlo je onda ono što nismo priželjkivali je to da je nastao virus i proširio se i učinio nas taocima. I tada smo činili sve da budemo spremni adekvatno odgovoriti na krizu. Iskustva Hrvatske iz prijašnjih kriza su nas na to uputili. Sva ta manje lijepa gospodarska događanja nisu nas odvratila od prioriteta, smanjenja i ciljeva. A jedan od njih je ulazak u eurozonu - rekao je Marić.

- Svi rezultati, postignuća, dobrim dijelom su opipljivi. Ciljevi koje sam si zadao, ostvareni su. Više govori ono što osjećam u sebi, a ono što imam u sebi je osjećaj zadovoljstva, ispunjenosti i ponosa što sam svih ovih godina bio dio tima koji je ovo sve skupa napravio. Isti taj osjećaj mi govori da je ovo najbolji trenutak za donijeti takvu odluku. Uzevši u obzir sve okolnosti, stojim iz toga. Poruka građanima je da unatoč svim izazovima kojima smo izloženi, Hrvatska stoji bolje nego ikad. Hrvatska je otpornija na sve izazove i krize s kojima ćemo se suočavati - rekao je ministar na odlasku.

- Kraj je školske godine, s druge strane, imamo još dovoljno vremena do kraja mandata, moj kolega dosadašnji, a nasljednik Primorac ima dovoljno vremena da se pripremi i prilagodi i da nastavi kontinuitet politika Vlade RH i sve što smatra da je potrebno da se daju odgovori na krize i naprave određeni iskoraci u javnim financijama - rekao je Marić.

- Ja se u ovom trenutku više ne vidim u politici i moja je odluka da idem u nekim drugim vodama - naglasio je.

- Predajem palicu nekome tko će to jako dobro raditi. Osobne kvalitete svakog od nas kao ministara su jako važne. Ali i prije nas i poslije nas su institucije. Snagu države ne čine čelni ljudi. Ministarstvo financija je jedna institucija koja je izgradila imidž i reputaciju. Tu su zasluge najvećim dijelom zaposlenicima - kazao je emotivni Marić.

Kazao je kako trenutačno nema nikakvu ponudu ili dogovor za novi posao.

- Ja u ovom trenutku nema dogovoren, obećan angažman s nekom državnom ili privatnom firmom. Tu su razlozi za to, neki moji osobni principi, ali postoje i zakonske odredbe kojih se moram pridržavati. Zdravstveno sam dobro, psihofizički se osjećam jako dobro, u najboljim sam godinama. Bilo koji budući moj angažman jednako ću raditi s punim kapacitetom. Što će to biti i gdje, ne znam. Ne namjeravam dugo biti u takvoj fazi i sigurno ću do kraja mog mandata završiti sve što trebam, s jedne strane to je euro, a s druge strane izdavanje obveznica. Imam fetiš na potpisivanje velikih brojki - rekao je Marić.

Na kraju se zahvalio premijeru Andreju Plenkoviću, kolegama ministrima, HDZ-u, građanima na podršci...

- Znam da nije bilo lako samo, priroda mog posla je bila da moram biti kontraš. Trpjeli su me, nije bilo lako, napravili smo to na pravi način - kazao je. Zahvalio se i koalicijskim partnerima.

Piletić: Žao mi je što odlazi

- Žao mi je, s ministrom Marićem sam surađivao i kao lokalni dužnosnik. Sve ovo što je ova vlada činila po pitanju fiskalne decentralizacije predstavlja jedan od ključnih elemenata zbog čega je Hrvatska jedno veliko gradilište. Njegov doprinos je itekako mjerljiv, no svatko ima pravo na donošenje vlastitih odluka - rekao je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu kako je dulje vrijeme znao da ministar planira podnijeti ostavku, ali sam Marić nije otkrio konkretne razloga odlaska.

- Drugi put, bit će prilike. Pričat ću vam, rekao je Marić.

Plenković je u srijedu nakon užeg kabineta Vlade i sastanka vladajuće koalicije rekao kako su on i Marić razgovarali posljednjih nekoliko tjedana o odlasku Zdravka Marića s čela Ministarstva financije. Ustvrdio je da je zahvalan Mariću u dosadašnjem radu, te da je dao veliki doprinos u nizu reformi.

Plenković je u srijedu predložio kao njegovu zamjenu Marka Primorca, izvanrednog profesora s Ekonomskog fakulteta.

