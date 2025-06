Očajna Splićanka godinama se bori s vranama koje teroriziraju njenu obitelj oko kuće: 'Tata je završio s krvavom glavom'

U posljednjih nekoliko dana u medijima je sve češće moguće čuti o problemima koje građanima stvaraju vrane , najprije u Zagrebu, a sada i u Splitu. Naime, dok su Zagrepčani upozoravali na napade ovih ptica na ulicama, jučer je zabilježen sličan slučaj i u Splitu, kada su vrane napale jednu prolaznicu.

Razgovarali smo s jednom stanovnicom Splita koja živi na području gdje su napadi vrana već godinama česta pojava. Opisala nam je svoju dugogodišnju borbu s ovim zaštićenim pticama: "Već treću godinu zaredom vrane nam stvaraju velike probleme u kasnim proljetnim danima. Prethodnih godina u našoj ulici napadale su prolaznike, pa smo često čuli krikove ispred kuća. Napale su i mene i članove moje obitelji. Moj tata je završio s krvavom glavom i morao je primiti tetanus, dok su nas ostale 'samo' udarile.

Svake godine se nadamo da će se situacija poboljšati, no ponovno se suočavamo s napadima. Prošle nedjelje vrane su opet napale ukućane, a bilo je i krvi. Kasnije popodne začuli smo velike krikove – napale su prolaznicu koja je šetala psa. Bila je to zaista uznemirujuća scena, a promet u Vukovarskoj je stao zbog kolone vozila."

Splićanka nam je poslala i slike vrana odmah uz njenu kući te nam objasnila kako su njezini pokušaji da dobiju pomoć naišli na nerazumijevanje i birokratske prepreke: "Javila sam policiji, koja me uputila na 112, ali su mi tamo rekli da nemaju odjel zadužen za ovakve situacije u Splitu. Kada se napad ponovio, zvala sam Civilnu zaštitu i opet me spojili na 112, gdje mi je isti djelatnik rekao isto. Pozivi nisu dali rezultate."

Foto: Čitateljica

Napadi vranama, kako kaže naša sugovornica, nisu samo problem pojedinaca nego čitave zajednice, no čini se da ga mnogi još uvijek ne shvaćaju ozbiljno: "U medijima su već izašle priče o napadima, ali je užasno vidjeti koliko ljudi u komentarima ismijavaju problem i optužuju nas da uznemiravamo vrane, iako to nije istina. Ljudi nisu svjesni koliko je ovo opasno. Posebno me brine što bi moglo napasti neko dijete. Sa strahom je teško živjeti, a rješenja nema. Vrane su zaštićene životinje, pa institucije reagiraju tek kada se dogodi neka ozbiljnija nesreća."

Vrane su poznate po tome da u proljeće, tijekom svibnja i lipnja, odgajaju mlade koji se često nalaze na tlu. Roditelji vrlo agresivno štite svoje ptiće pa svaki približavanje percipiraju kao prijetnju. Pojedine sive vrane često brane svoja gnijezda zalijetajući se u prolaznike koji im se nehotice nađu u blizini. Stručnjaci savjetuju da u ovakvim situacijama treba zadržati mirnoću koliko god je to moguće, jer panika može dovesti do ozljeda.