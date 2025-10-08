Obrat oko isporuke Tomahawka, na ovaj problem nitko nije računao: 'To je već pravi pritisak'

Američki predsjednik Donald Trump dao je svoj dosad najjasniji signal da razmatra isporuku krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini, što bi moglo dramatično promijeniti dinamiku rusko-ukrajinskog rata. Trump je rekao da je "nekako donio odluku" o tome, ali je naglasio da želi znati ukrajinske planove upotrebe oružja prije konačne potvrde, iz straha od eskalacije. Ova izjava dolazi usred pojačanih ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što dodaje hitnost razgovorima o vojnoj pomoći pred nadolazeću zimu. Tomahawk rakete, s dometom do 2.567 kilometara i sposobnošću nošenja nuklearnih bojevih glava, predstavljaju moćno oružje koje bi omogućilo Ukrajini duboke udare unutar ruskog teritorija, uključujući i Moskvu.

Prema analizama, to bi stavilo gotovo 1.945 ruskih vojnih i industrijskih ciljeva na udar, poput rafinerija nafte, Kerčkog posta ili zračnih baza. Međutim, isporuka bi trajala mjesecima zbog logističkih izazova, zatim Ukrajina nema kompatibilne lansere, a američke zalihe su ograničene i prioritetno namijenjene američkoj mornarici. Ruski dužnosnici brzo su reagirali. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov opisao je moguću isporuku kao "ozbiljnu eskalaciju", naglašavajući da se javna debata razlikuje od tajnovitih pristupa Bidenove administracije. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da bi to moglo uništiti preostale odnose s Washingtonom, nazivajući to "crvenom linijom". Na društvenim mrežama, korisnici izvještavaju da Rusija tvrdi kako zna kako oboriti te rakete, dok drugi upozoravaju na rizik od nuklearnog sukoba, piše The Telegraph u svojoj analizi.

S ukrajinske strane, zamjenik predsjednika parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Jehor Černjev predviđa postepeni pristup. To bi uuključivalo isporuku u malim količinama bez da ih odmah upotrebe, kako bi se testirala reakcija Kremlja, a zatim širenje dometa za pritisak na pregovore. "Cijela ova priča mogla bi potrajati mjesecima, ali to je već pravi pritisak", rekao je Černjev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je potrebu za jačom podrškom, posebno nakon ruskih napada koji su ostavili preko 61.000 potrošača bez struje.

Bijela kuća nije dala dodatne komentare izvan Trumpovih izjava, dok ukrajinsko veleposlanstvo u Washingtonu nije odgovorilo na upite. Analitičari poput onih iz Instituta za proučavanje rata (ISW) vide ovo kao dio Kremljeve kampanje za sprječavanje isporuke, ali i kao Trumpov pokušaj da koristi oružje kao polugu za mir. Međutim, kritičari upozoravaju da bi to moglo dovesti do šireg sukoba, uključujući nuklearne prijetnje. Razvoj situacije ovisi o Trumpovoj konačnoj odluci, koja bi mogla oblikovati budućnost rata.