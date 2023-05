Objavljeno do kada bi trebao biti isplaćen povrat poreza: 172.730 mladih obuhvaćeno mjerom

Ukupno 250.381.221,86 eura, odnosno 1.886.497.316,14 kuna bit će isplaćeno na račune poreznih obveznika u sklopu provedbe obračuna poreza na dohodak koji se odnosi na 2022. godinu, objavila je ovog utorka Porezna uprava. Postupak kojim se utvrđivalo tko ima pravo na povrat poreza, a tko mora uplatiti razliku, trajao je do 25. travnja, a pravo na povrat ostvarilo je 677.714 korisnika od ukupnih 748.546 za koje se provodio postupak.

''Temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu ukupno će 172.730 poreznih obveznika - mladih osoba ostvariti pravo na povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak s osnove umanjenja poreza fizičkim osobama, od toga 66.506 osoba do 25 godina života u iznosu od 46.004.390,88 eura (346.620.083,06 kuna), odnosno 106.224 mladih osoba od 26 do 30 godina života u iznosu od 64.437.048,32 eura (485.500.940,60 kuna)'', objavili su iz Porezne uprave, dodajući kako je kod 58.712 korisnika utvrđeno kako moraju uplatiti porez na dohodak i prirez na dohodak, i to u iznosu od 12.535.822,00 eura (94.451.150,88 kn).

Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu u posebnom postupku biti izvršena do kraja svibnja 2023. godine, otkrivaju iz Porezne, dodajući kako će se povrati izvršavati onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja.

Na sve fizičke osobe koje su u prošloj 2022. godini ostvarile dohodak od nesamostalnog rada i/ili drugi dohodak, a koje nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave primijenit će se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Podatke o poreznim olakšicama na koje porezni obveznici imaju pravo, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima (npr. o pravu na uvećani osobni odbitak za uzdržavane članove za koje podaci nisu upisni na poreznu karticu, pravu na uvećani osobni odbitak po osnovi danih darovanja i dr.), porezni obveznici bili su obvezni dostaviti putem Obrasca ZPP-DOH i to za 2022. do 28.02.2023. Visina povrata poreza ovisi o visini ostvarenog dohotka, olakšicama na koje porezni obveznik ima pravo te godinama života, napominju iz Porezne uprave, a koliki povrat vas očekuje možete izračunati i preko njihovog informativnog kalkulatora.

