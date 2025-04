FOTO Nove satelitske snimke otkrivaju opasan Trumpov manevar: Sprema li se SAD za eskalaciju?

Objavljene su nove satelitske snimke koje prikazuju nosač zrakoplova USS Carl Vinson u Arapskom moru, dok američka vojska povećava svoje prisustvo u regiji zbog napada na Hutije koje podržava Iran i potencijalnog napada na Iran zbog njegovog nuklearnog programa. Razmještaj USS Carl Vinsona, zajedno s USS Harry S. Trumanom, dolazi u trenutku kada Hutiji nastavljaju s raketnim napadima koji ugrožavaju jednu od najkritičnijih svjetskih pomorskih trgovačkih ruta kroz Crveno more. Američki predsjednik Donald Trump obećao je uništiti grupu nakon njihovih ponovljenih napada, produbljujući sukob koji je sve više povezan sa širim neprijateljstvima između SAD-a i Irana oko Teheranovih nuklearnih ambicija. Iako su Sjedinjene Države i Iran započele pregovore o iranskom nuklearnom programu, Trump je zaprijetio vojnom silom ako diplomacija propadne, navodi Newsweek.

🇺🇸Carrier Strike Group 1🇺🇸

Spotted operating in the Arabian Sea, CVN-70 (USS Carl Vinson) and her escorts (14 April 2025) pic.twitter.com/RgaJilknJM