Objavljena snimka napada Dženana Čamovića na policajca u SAD-u

Policija je objavila snimku napada nožem 20-godišnjeg Dženana Čamovića na policiju u New Yorku koji su uzvratili pucnjavom, a prema osumnjičenom je ispaljeno preko 20 hitaca. Podsjetimo incident se dogodio prošlog tjedna u Brooklynu. Policija je odmah krenula u istragu je li osumnjičeni povezan s terorističkom organizacijom.

- Ranije ovog tjedna jedan od naših službenika uboden je u vrat bez ikakvog upozorenja dok je štitio građane New Yorka. Ovo nije bio slučajni susret - već planirani pokušaj ubojstva policajca - kazali su iz policije i objavili snimku.

Earlier this week, 1 of our officers was stabbed in the neck without warning while protecting NYers. This was not a chance encounter—it was a planned assassination attempt on an NYPD police officer.



It's only by sheer luck that this didn't have a drastically different outcome. pic.twitter.com/BG4YO849H4