Objavljena karta: Poznato koliko je Rusa prošli tjedan ušlo u EU, najviše su išli u Finsku

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex objavila je kartu i podatke o kretanju državljana Rusije u i iz Europske unije.

Kako navode, tijekom prošlog tjedna, od 24. do 30. listopada, u Europsku uniju ušlo je 28.164 državljana Rusije. U usporedbi s tjednom ranije, to je 4200 osoba više. U isto vrijeme, 25.651 Rus napustio je Europsku uniju.

🔷Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, more than 1.458 million Russian citizens have entered the European Union through its land borders

🔷At the same time, over 1.421 million have returned to Russia via its land borders with the EU pic.twitter.com/36fBMzALz2