Objavljen identitet 19-godišnjaka koji je planirao napad na koncert: Želio je pobiti 'nevjernike u Beču'

Austrijska policija otkrila je identitet 19-godišnjaka iz Ternitza, Berana A., koji je planirao napad na koncert pop zvijezde Taylor Swift u Beču. Tijekom ispitivanja navodno nije pokazao nikakvo kajanje i izjavio je da je namjeravao "pobiti nevjernike u Beču". On je planirao bombama i oštrim predmetima ubijati ljude uoči nastupa glazbenice, rekao je Omar Haijawi-Pirchner, direktor za državnu sigurnost i obavještajna pitanja u austrijskom ministarstvu unutarnjih poslova.

Uhićeni 19-godišnjak nije imao kartu za koncert, pa je napad planirao pored stadiona Ernst Happel. Dio je islamističke mreže i već je bio pod povećalom policije, rekao je dužnosnik. Osumnjičenik je na internetu pretraživao kako izraditi bombe, a istražiteljima je rekao da je "planirao ubiti sebe i gomilu ljudi, ili danas ili sutra".

