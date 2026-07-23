Kolarić otkrio zašto je napustio SDP: 'Nakon toga je za mene sve krenulo nizbrdo...'

Saborski zastupnik Branko Kolarić, koji je donedavno bio član SDP-a i predsjednik zagrebačke organizacije stranke, na N1 televiziji govorio je o razlozima zbog kojih je odlučio napustiti SDP. Iako je obluka bila teška, ustvrdio je da se već dulje vrijeme ne slaže sa smjerom kojim stranka ide, a posebno je kritizirao odnos vodstva prema njemu i zagrebačkoj organizaciji. "Već 20 godina volontiram i radim u SDP-u te sam u to uložio puno vremena i ljubavi. Međutim, ono čemu svjedočim posljednje dvije godine nešto je s čime se duboko ne slažem", rekao je na početku razgovora. Kao jedan od ključnih razloga nezadovoljstva naveo je raspuštanje zagrebačke organizacije SDP-a, na čijem je čelu bio. "Strpljiv sam čovjek i ne reagiram na prvu, ali kada se nešto događa dulje vrijeme, na kraju ispadneš bedast ako samo trpiš", kaže Kolarić.

Govoreći o unutarstranačkim odnosima, ustvrdio je da mu dio članstva i vodstva nikada nije oprostio pobjedu na izborima za predsjednika zagrebačkog SDP-a. "To što sam se drznuo pobijediti u zagrebačkom SDP-u mislim da je moj najveći krimen u stranci. To nitko nije očekivao. Nakon toga je za mene sve krenulo nizbrdo", rekao je. "Moja pobjeda nije svima dobro sjela. Ono što sam radio i što sam vjerovao da treba zagrebački SDP raditi je okupljalište intelektualne ljevice. Počeo sam dovoditi neke druge ljude. Međutim, nekim stranačkim strukturama, kojima ovakvo stanje odgovara, previše sam poremetio mir. Vodstvo stranke nije htjelo da budem na toj poziciji. Osim toga, moj je 'krimen' i to što egzistencijalno ne ovisim o stranci", ispričao je Kolarić.

Tvrdi i da u saborskom Klubu SDP-a nije imao povjerenje vodstva te da tijekom dvije godine nije dobio priliku postaviti zastupničko pitanje. "Dvije godine, otako je Hajdaš predsjednik SDP-a, svaki put imamo devet pitanja, a ni jedno ne mogu dobiti ja", rekao je Kolarić, dodavši da mu je jasno i zašto. "Mislim da se jednostavno željelo da izađem iz stranke. Drznuo sam se pobijediti, a nisam trebao jer sam možda mogao napraviti neke promjene, a to se ne želi. SDP-u se već dugi niz godina unutar stranke ne dopušta razvoj", kaže Kolarić. Osvrnuo se i na prozivke iz SDP-a prema kojima je postao produžena ruka HDZ-a. "E, tu su me uvrijedili. Rekli su da sam žetončić HDZ-a. Da su barem rekli žetončina, ajde, ali žetončić. To mi je smiješna teza. Nisam bio član niti ću biti član HDZ-a", poručio je. Naglasio je i da prema SDP-u ne osjeća nikakav dug te da nakon izlaska iz stranke namjerava zadržati svoj saborski mandat.

Posebno ga, kaže, zabrinjava stanje u zagrebačkom SDP-u, gdje je na izborima za predsjednika organizacije istaknut samo jedan kandidat. "Toga nikad nije bilo. Mi nismo HDZ da imamo jednog kandidata i da se unaprijed zna ishod. Tradicija SDP-a je da imamo izbore", rekao je Kolarić. Komentirao je i šire stanje na hrvatskoj političkoj ljevici, za koju smatra da bira pogrešan način komunikacije i političkog pozicioniranja. "Meni, kao nekome tko je lijeve političke orijentacije, ne izgleda dovoljno dobra sadašnja alternativa i kampanju lijevice zvati "Plenkovićevo nešto". Mislim da je krivo usmjereno i da ne izgleda najbolje za lijevu opciju", kaže Kolarić. Na pitanje na što bi se ljevica trebala usmjeriti, zaključio je: "Mislim da bismo trebali govoriti što želimo, a ne što ne želimo", zaključio je Kolarić.